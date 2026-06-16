В России стартовали продажи Sollers SF5

Группа Sollers открыла в России продажи автомобилей нового поколения с индексом SF5, относящихся к сегменту LCV. Одной из основных «фишек» считается автоматическая коробка передач, доступная для всех модификаций. Производители сделали ставку на практичность и технологичность, стремясь создать универсальный транспорт для внутригородских и междугородних перевозок.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», гамма Sollers SF5 включает автомобили полной массой 3,5 и 4,2 тонны. В семейство входят цельнометаллические фургоны, пассажирские автобусы, грузопассажирские авто, а также грузовики и спецтехника. Минимальная цена составляет 3 270 000 рублей.

Фургоны доступны с двумя вариантами длины и высоты, ошиновка колес задней оси может быть односкатной или двускатной. В грузовом отсеке обшиты потолок и стены, пол сделан из ударопрочного пластика. При максимальном объеме кузова (12,7 м3) распашные двери открываются на 270 градусов.

Грузопассажирское исполнение вмещает до семи человек. Предусмотрены и фиксированная металлическая перегородка грузового отсека, и конфигурация с изменяемой длиной пространства для груза и пассажиров. Предельный объем кузова достигает 8,3 м3.

Грузовики, построенные на базе шасси SF5, могут похвастать бортовыми платформами, либо быть промтоварными и изотермическими фургонами объемом до 17,5 м3 и вместимостью до восьми европалет.

Пассажирские автобусы способны принять на борт 15 человек. Помимо комфортных креслел, салон оборудован отдельно климатической установкой с дополнительным отопителем.

Производство новинок налажено в Татарстане. Сборка осуществляется по полному циклу с высокой долей локализации. В том числе она коснулась отвечающего за движение во всех случаях 150-сильного дизельного мотора объемом 2,7 л, работающего в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом» на полдюжины передач.