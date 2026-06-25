Сила тока: первый тест-драйв электрических тягачей Sitrak G7M и Howo TX7

Китай сейчас лидер по внедрению новых технологий. А автомобильная промышленность — один из флагманских направлений развития. Причем производители тяжелых грузовиков не отстают от компаний, собирающих легковушки. Например, Sinotruk уже предлагает грузовики на электротяге. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» познакомился с ними в Китае.

Для нас электрические грузовики — пока, несмотря на некоторые разработки, что-то новое и необычное. А для Поднебесной — уже реальность. Кстати, скорость развития страны и ее промышленности — бешеная. Знакомство с тягачами проходило на заводе, который построили за 298 дней буквально в чистом поле!

Это предприятие полного цикла, рассчитанное на выпуск 150 000 машин в год. Не только электрических, но и с традиционными силовыми агрегатами. Однако не надо думать, что все дается слишком просто. Компания Sinotruk прошла долгий путь. Это один из первых производителей тяжелых грузовиков в Китае.

В 1960 году из ворот Цзинаньского автомобильного завода, который позже стал известен как Sinotruk, выехал первенец — Huanghe JN150. По легенде, главный инженер увидел на улице грузовик Skoda 706 RT, остановил, изучил и взял за основу при создании своей машины. То есть уже тогда пошло заимствование. А в 1978 году появился Steyr 91. Это серия грузовиков снаряженной массой от 8,5 до 28 тонн — плод сотрудничества с австрийской Steyr. Оба автомобиля до сих пор стоят в заводском музее.

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Бренд Sitrak — появился в результате синергии с MAN. Китайцы используют немецкие технологии по лицензии. Идет производство кабин, двигателей, трансмиссий. Визуально тягач Sitrak сильно напоминает MAN TGX. Со стороны их почти не отличить.

Howo ориентирован на более доступный сегмент. Это «рабочая лошадка», рассчитанная на тяжелые условия эксплуатации и простоту ремонта. То есть если коротко: Sitrak — тягач бизнес-класса, а Howo — грузовик-трудяга, не боящийся грязи.

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Обе машины заточены под разные задачи. Но уж коли они стоят рядом, грех их между собой не сравнить. Тем более, что общего достаточно. Например, литий-железо-фосфатные тяговые батареи от компании CATL, одного из лидеров рынка тяговых аккумуляторов.

Батареи расположены в «шкафу» за кабиной — классическая компоновка для электрических грузовиков. Посмотрите на фото — это действительно шкаф. «Кладем» туда АКБ — увеличиваем запас хода. Доступ к блокам более чем удобный.

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Главный вопрос — дальность пробега. У Sitrak — это больше 500 км, у Howo — около 430 км. Реальные километры, конечно, зависят от многих факторов. Нужно учитывать дорожные условия, погоду и вес прицепа.

Однако с развитием зарядной инфраструктуры вероятность встать на обочине с «пустой» батареей снижается. В Китае с зарядками проблем нет. Кстати, модели поддерживают быструю зарядку. Батареи можно «заправить» до 80% за 30 минут — во время перекуса с чашкой кофе.

В движение тягачи приводятся синхронными электродвигателями с постоянными магнитами. Пиковая отдача — 490 кВт (это почти 666 л.с.). Хотя мощность зависит от конкретной модели и назначения грузовика.

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Сажусь в Howo TX7. В кабине все просто, без излишеств. Пластик жесткий, но добротный. Кресло водителя — на пневмоподвеске. Подстраиваю его под себя: регулировки есть, хотя диапазон не такой большой, как хотелось бы. А вот и особенность движения на электрогрузовике.

Тут всем управляет небольшой тумблер с тремя положениями: R (задний ход), N (нейтраль) и D (драйв). Перевожу его в D, отпускаю массивный рычаг стояночного тормоза, жму педаль газа.

Грузовик медленно начинает движение вперед. Бесшумно и плавно. Необычные ощущения. Нет характерного дизельного тарахтения, переключать передачи не надо. Тяжеленный тягач срывается с места удивительно легко.

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Руль очень легкий. Его информативность средняя, зато в поворотах машина стабильна. А вот тормоза оказались очень цепкими. Первое плавное нажатие — и инструктор, сидевший сзади, чуть не клюнул носом в стекло. К педали приходится приспосабливаться. У меня это заняло пару тестовых кругов по заводскому полигону.

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Пересаживаюсь в Sitrak G7M. Кабина тут знакома по классической модели C7H — одного из лидеров рынка тягачей в России. Ну а она, в свою очередь, практически копирует кабину MAN, что неудивительно. У мюнхенского концерна — 25% акций Sinotruk. Так немцы передают технологии и неплохо на этом зарабатывают.

Дизайн приборной панели — современный. Здесь 12,3-дюймовый цветной экран, на котором видна полноценная информационная система. Я вижу в реальном времени состояние батареи и прогноз расхода заряда.

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Кресло водителя — пневматическое, с подогревом и вентиляцией. Настраиваю его под себя. Спинка отлично поддерживает поясницу. Поехали. Тут похожие ощущения — как в Howo. Никакого дизельного тарахтения и вибраций. Только чуть слышный гул электромотора. Предположу, что водитель в таких условиях будет уставать меньше.

Кстати, тишина может стать серьезным конкурентным преимуществом. Помню, как крупный российский ретейлер жаловался, что, мол, дизельные грузовики в спальных районах сильно шумят по утрам. Они развозят продукты по магазинам рано, когда горожане в спальных районах еще спят. Шум вызывает недовольство. Что же, электрогрузовик вполне способен решить эту проблему.

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Обе модели — серьезная альтернатива дизельным тягачам. Sitrak G7M — для дальнобойщика, ценящего комфорт. А еще он отлично впишется в городскую логистику. Howo TX7 подойдет для строительной отрасли, перевозки песка и щебня. Да и для работы в карьере — то, что надо.

Кстати, такими машинами еще и легче управлять. Едешь как на симуляторе. Справится даже ребенок. В Китае электрический комтранс уже входит в обычную жизнь. Хорошо бы и России не отстать от тренда.