Эксперт ожидает роста продаж грузовой техники в 2026 году, несмотря на рост цен

Российские продажи коммерческого транспорта последних лет откровенно огорчают. Однако многие игроки отрасли сходятся во мнении, что, дойдя в начале 2026 года до своего «дна», сейчас рынок делает плавный разворот. И, как объяснил порталу «АвтоВзгляд» эксперт, этому осторожному оптимизму есть объяснения.

Во-первых, постепенно заканчиваюются запасы техники, ввезенные до повышения утилизационного сбора в сентябре 2024-го, что создает дополнительный спрос и ажиотаж.

Во-вторых, у многих грузоперевозчиков парк машин уже дошел до критичного состояния, когда откладывать замену транспорта просто не представляется возможным. Однако на этом фоне, предупреждают специалисты, новые грузовики, ввозимые в страну в 2026 году, кажутся на порядок дороже тех, что предлагаются сейчас:

— На складах импортеров пока находится достаточное количество ТС, чтобы покрыть потребность грузоперевозчиков на текущий год, — комментирует ситуацию руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей компании «АААТраксервис», официального дилера MAN, Sinotruk, JAC, Ambertruk, Dongfeng, «Тонар» Андрей Романюк. — Однако запасов становится все меньше. Более того, по многим брендам уже наблюдается определенный дефицит. Мы видим, как подобная техника начинает дорожать, что дает понимание, что новые транспортные средства 2026 г.в. будут еще дороже.

Схожая ситуация наблюдается и на вторичном рынке. Все «свежие» и хорошие варианты постепенно выбираются покупателями, и найти достойный вариант с пробегом становится сложнее. Сокращение количества хороших предложений авто с пробегом на рынке связано с тем, что лизинговые компании, от которых в основном и поступали эти предложения, стали более серьезно подходить к вопросу финансирования клиентов: ужесточились требования, увеличились размеры авансов.

К примеру, если раньше можно было забрать машину с нулевым авансом (без внесения платежа), то сейчас, как правило, лизинговые компании берутся одобрять клиентов с авансовым платежом от 15-20%. В результате, на сегодняшний день объем изымаемой техники у компаний, не способных за нее платить, сократился и продолжает снижаться, — говорит собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото avtovzglyad.ru

Все эти факторы, подчеркивает г-н Романюк, в совокупности создали определенный ажиотаж и дефицит на рынке грузовой техники, что привело к одновременному росту цен и снижению количества предлагаемых позиций автомобилей.

— По нашим прогнозам, — продолжает он, — во второй половине 2026 года спрос на технику сохранится, при этом при появлении дефицита той или иной марки/модели рост цен на них продолжится. Это коснется как новых, так и автомобилей с пробегом. Как результат мы ожидаем более высокий объем продаж в 2026 году, нежели в 2025-м.

Тем не менее, итоговые цифры года могут быть скорректированы различными факторами. Например, сложностями с поставками топлива в регионы, уровнем цен на него, поскольку при резком ухудшении текущей ситуации может сильно измениться рентабельность грузовых перевозок и этого бизнеса в целом, что в свою очередь, повлияет на процесс дальнейшего обновления автопарков.

В настоящий момент у покупателей появился спрос на б/у коммерческие автомобили, проверенные дилерами. В ответ на данный запрос «ААА Траксервис» запустил проект «ААА Эксперт», основная задача которого найти и предложить своим покупателям проверенные и готовые к работе авто с пробегом, которые можно сразу запускать в рейс: они не требуют дополнительных затрат и времени на восстановительный ремонт, поскольку проходят тщательную диагностику, полную юридическую проверку и, разумеется, предпродажную подготовку, — резюмирует эксперт.