Полностью беспилотные КамАЗы выпустят на российские дороги в 2028 году

На сегодняшний день управление предусматривает участие оператора-логиста, который дистанционно следит за движением и при необходимости берет управление на себя — например, для выезда из затора или объезда препятствия.
Назаренко также отметил, что расширение международных перевозок беспилотниками в рамках СНГ сдерживается отсутствием подготовленной инфраструктуры. Для масштабирования требуется стабильный навигационный сигнал и покрытие сети 4G на всем маршруте. Сейчас же действующее регулирование требует, чтобы в кабине высокоавтоматизированного транспортного средства (ВАТС) обязательно находился водитель-испытатель.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России появится новый тестовый полигон для беспилотных автомобилей.