Полностью беспилотные КамАЗы выпустят на российские дороги в 2028 году

Полностью беспилотные грузовики, которым не требуется водитель в кабине, могут выйти на дороги общего пользования в 2028 году. Об этом рассказал агентству ТАСС главный конструктор инновационных автомобилей ПАО «КамАЗ» Сергей Назаренко. По его словам, сейчас инженеры стремятся добиться, чтобы машины самостоятельно отрабатывали весь маршрут в 99,99% случаев.

На сегодняшний день управление предусматривает участие оператора-логиста, который дистанционно следит за движением и при необходимости берет управление на себя — например, для выезда из затора или объезда препятствия.

Назаренко также отметил, что расширение международных перевозок беспилотниками в рамках СНГ сдерживается отсутствием подготовленной инфраструктуры. Для масштабирования требуется стабильный навигационный сигнал и покрытие сети 4G на всем маршруте. Сейчас же действующее регулирование требует, чтобы в кабине высокоавтоматизированного транспортного средства (ВАТС) обязательно находился водитель-испытатель.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России появится новый тестовый полигон для беспилотных автомобилей.