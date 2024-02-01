Неатомный «Атом»: тайна 105 000 предзаказов на несуществующий электрокар

Компания «Кама», не сделавшая пока для России ровным счетом ничего помимо продажи мерча, заявила о том, что в ее портфеле уже сейчас более 100 тысяч предзаказов на электромобиль «Атом». Портал «АвтоВзгляд» в недоумении – для чего потребовался вброс столь несуразной информации?

Удивительные вещи происходят в медийном пространстве нашей страны. Такое ощущение, что после серьезного надлома автомобильного рынка в 2022 году и чиновники, и производители, и дилеры, и даже сами покупатели совершенно потеряли всяческие ориентиры. Отличать реальность от фантазий для них стало непосильной задачей. Они готовы верить в любую чушь, лишь бы ее преподносили с серьезным выражением лица и подобающим эмоциональным напором.

ЧТО ДАЖЕ ЕЖУ ПОНЯТНО

Вот, например, что заявил относительно своего призрачного электромобиля «Атом» директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Кама» Анатолий Кияшко: «На текущий момент 105 тысяч забронированных предзаказов для B2B и B2C клиентов. В большей степени для B2B, но показывает спрос обоих направлений».

Прежде всего стоит обратить внимание на должность организатора информационного вброса, чтобы стало понятно, на кого сообщение ориентировано. Это сигнал не для рядового покупателя, а для чиновников от автопрома. Их интерес к проекту следует всемерно поддерживать, иначе не видать субсидий как своих ушей без зеркала. Теперь по существу.

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В общем-то, даже ежу понятно, что цифра в 105 тысяч никакого отношения к фактическому положению дел в отрасли не имеет. Более того, она не имеет отношения даже к прогнозируемому состоянию рынка на ближайшие годы. Это нетрудно заметить, если сопоставить ее с реальными достижениями российской экономики в сомнительной «зеленой» области.

По данным аналитического агентства «Автостат» за весь 2023 год в России приобретено всего 14 089 электромобилей – как произведенных в нашей стране, так и ввезенных всеми законно доступными способами. На следующий год по прогнозам Национального рейтингового агентства (НРА) продажи ожидаются на уровне 30 000 штук, а базовый сценарий «Автостата» предполагает объем в 25 тысяч экземпляров. И это, заметим, общий вклад всех производителей, а не одного шибко шустрого и напористого.

НЕ ТОТ ГРАДУС ПОМЕШАТЕЛЬСТВА

Какие 105 тысяч? О чем вы, господин Кияшко? Пусть речь идет о плодах неких виртуальных размышлений компаний и трудящихся – а не приобрести ли им электрокар? Но все равно несоответствие с реальной емкостью рынка разительное, вызывающее обоснованное недоверие. Да и проверить озвученные «Камой» данные невозможно.

Фото globallookpress.com

«Не считайте себя фигурой, равной Черчиллю», – саркастически заметил Мюллер Штирлицу. То же самое можно было бы сказать и руководству «Камы». Действительно, в 2016 году 400 тысяч человек оформили предзаказы на Tesla Model 3. Но это на «Теслу» Илона Маска, и это в Америке, где градус помешательства на электромобилях достаточно высок. А с чего бы нашим соотечественникам кидаться на несчастный «Атом», которого даже в проекте пока не видно?

Повторим еще раз, что известно об этой модели. Мощность – 150 кВт (204 л. с.), разгон до 100 км,ч – 8 с, запас хода – 500 км. Габариты электрокара – 3995 мм в длину, 1780 мм в ширину и 1615 мм в высоту. Негусто. Но и это все неточно, поскольку до сего момента представлен только макет автомобиля, причем внешний вид его не соответствует облику серийной машины – о чем специально уведомили разработчики.

Одна из двух отечественных компаний, реально производящих электромобили, а не сотрясающая по этому поводу воздух – «Моторинвест». Заместитель генерального директора по производству Сергей Мамонтов заявил журналистами, что в 2024 году может быть произведено 12–14 тысяч «Эволютов». Гораздо скромнее, чем замах у «Камы», и то весьма сомнительно.

Фото globallookpress.com

Напомним, что в начале прошлого года управляющий партнер предприятия Андрей Резников заверял, что в 2023 году свет увидят более 6000 «Эволютов». На самом же деле в России было продано всего 2020 экземпляров. Вторая компания – столичный «Москвич». В планах этого завода на прошлый год значился выпуск двух тысяч электрических кроссоверов «Москвич 3е», а по факту до покупателей доехало 575 штук. Масштабы рынка понятны?

Да, реалии именно таковы. И все гипертрофированные планы, равно как шапкозакидательские заявления – не более, чем игра на публику. Или же это – попытка поближе подобраться к полноводному потоку государственного финансирования, так как наши экономисты и финансисты до сих пор движутся в фарватере западных либеральных «зеленых» баек.