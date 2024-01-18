Баба Яга против: почему только Россия «топит» за развитие бессмысленных электромобилей

Как ты ни пытайся победить рациональность, как ни дури мозги, как ни закачивай неимоверные финансы в бездонную бочку идеологем, но объективная реальность рано или поздно берет свое. Если ставить в своей производственной деятельности лицемерную приверженность глобалистским идеям выше экономической целесообразности, то велик риск в скором времени не свести дебет с кредитом. В этом на собственной шкуре убедилось руководство одной из крупнейших компаний по прокату автомобилей.
Удар, еще удар
Совсем недавно корпорация Hertz получила тяжелый удар от безумных мер по борьбе с ковидом — ее акции рухнули на 80%, над ней нависла совсем не иллюзорная угроза банкротства. С огромным трудом избежав бесславного конца, компания тут же с головой окунулась в игру на инвестиционной рулетке, чему в немалой степени поспособствовали персональные пристрастия ее временного гендиректора Марка Филдса — большого любителя электрической и автономной автотехники.
Он счел, что самой перспективной инвестицией станет закупка 100 000(!) машин Tesla и доведение электрификации парка до 25%. А что? Все так делают! Но не прокатило. Вместо 100 тысяч компания успела закупить всего 48 тысяч изделий «Теслы», прекратив закупки в 2022 году, после чего объявила, что на данном этапе вообще отказывается от эксплуатации электромобилей и заменяет их на машины с традиционными ДВС.
В качестве оправдания представители Hertzпосетовали, что «экологически чистые» автомобили, конечно же, выгоднее в плановом техническом обслуживании, но зато чертовски дороги в ремонте. И как в компании, дескать, не старалась уменьшить риск попадания ее машин в аварии — и мощность ограничивали, и выдавали только опытным водителям — это не дало значимых результатов и не способствовало повышению прибыльности бизнеса.
Просветление в умах
Итак, Hertz объявила о продаже 20 000 электромобилей Tesla из своего американского парка примерно за половину стоимости самой дешевой комплектации. Убытки после такой спешной реализации планируются на уровне 245 млн. долларов. Кстати, Hertz не одинок в своем разочаровании «экологичным» транспортом — в декабре 2023 года распродать часть своих электрокаров Tesla вознамерилась и немецкая прокатная компания Sixt.
Непростая экономическая ситуация — лучшее лекарство для просветления мозгов. И это касается не только автомобильной отрасли. В 2022 году по данным Global Energy Monitor мощность угольных электростанций выросла на 1%. Нефтяная компания Occidental Petroleum, пропагандировавшая на своем примере технологию улавливания углекислого газа, без лишнего шума закрыла крупнейший в мире завод, ее использовавший.
Предприятие за все время сумело заработать около 200 млн. долларов при том, что в его строительство было вложено в четыре раза больше. И в заключение — 2 февраля 2022 года Еврокомиссия признала атомную и газовую энергетику как «зеленые» источники энергии, не способствующие переходу к безуглеродной экономике.
натолий Колесников, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова, разъяснил в одном из своих интервью, что отказ от политики 'зеленого перехода, наблюдаемый в настоящее время в скрытых формах, обусловлен совокупностью технологических, экономических, и политических факторов:
– Мы можем констатировать, что современные технологии использования возобновляемых источников энергии не обеспечивают потребности человечества и, по сути, становятся преградой на пути развития экономики, — заявил эксперт.
На кого работаем?
Вся эта история с «зеленой» экономикой, «зеленой» энергетикой и «зеленым» автотранспортом должна, вроде бы, отойти на второй план в свете нынешних надежд на обрушение глобализма и либерализма в худшем смысле этих слов. Россия как бы находится среди инициаторов этих самых надежд, на острие процесса. Но тут возникает недопонимание сродни когнитивному диссонансу.
В 2022 году запущено производство электромобилей Evolute в Липецкой области и на «Москвиче» в Москве. В 2023 году в стройные ряды поборников транспорта, который категорически отрицается нашей холодной и снежной природой, добавились «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», лабающие какие-то батарейные УАЗ «Профи».И нам грозят, что вскорости начнется производство жужжащих пародий на машины «Автотором», «Соллерсом» и даже АВТОВАЗом, прости Господи…
Деньги успешно осваиваются проектами E-Neva и «Атом». Что происходит, господа-товарищи? Кто пытается обрушить нашу и без того перенапряженную экономику бредовыми западными идеями? На сложный вопрос отвечает наш промышленный (или промысловый?) гений Денис Мантуров: «Ориентируясь на планы, озвученные российскими производителями электромобилей, можно с осторожностью предположить, что к 2035 году доля электромобилей на российском рынке может достигнуть 25%».
Упс..