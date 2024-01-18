Баба Яга против: почему только Россия «топит» за развитие бессмысленных электромобилей

Как ты ни пытайся победить рациональность, как ни дури мозги, как ни закачивай неимоверные финансы в бездонную бочку идеологем, но объективная реальность рано или поздно берет свое. Если ставить в своей производственной деятельности лицемерную приверженность глобалистским идеям выше экономической целесообразности, то велик риск в скором времени не свести дебет с кредитом. В этом на собственной шкуре убедилось руководство одной из крупнейших компаний по прокату автомобилей.

Удар, еще удар

Совсем недавно корпорация Hertz получила тяжелый удар от безумных мер по борьбе с ковидом — ее акции рухнули на 80%, над ней нависла совсем не иллюзорная угроза банкротства. С огромным трудом избежав бесславного конца, компания тут же с головой окунулась в игру на инвестиционной рулетке, чему в немалой степени поспособствовали персональные пристрастия ее временного гендиректора Марка Филдса — большого любителя электрической и автономной автотехники.

Он счел, что самой перспективной инвестицией станет закупка 100 000(!) машин Tesla и доведение электрификации парка до 25%. А что? Все так делают! Но не прокатило. Вместо 100 тысяч компания успела закупить всего 48 тысяч изделий «Теслы», прекратив закупки в 2022 году, после чего объявила, что на данном этапе вообще отказывается от эксплуатации электромобилей и заменяет их на машины с традиционными ДВС.

В качестве оправдания представители Hertzпосетовали, что «экологически чистые» автомобили, конечно же, выгоднее в плановом техническом обслуживании, но зато чертовски дороги в ремонте. И как в компании, дескать, не старалась уменьшить риск попадания ее машин в аварии — и мощность ограничивали, и выдавали только опытным водителям — это не дало значимых результатов и не способствовало повышению прибыльности бизнеса.