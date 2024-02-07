Porsche обновила семейство Taycan

Компания Porsche представила рестайлинговый Taycan. С плановым обновлением в модельной линейке остались только седан и «приподнятый» универсал Cross Turismo, а стандартный универсал Sport Turismo неожиданно отправлен в отставку.

Узнать посвежевший Taycan можно по слегка измененному дизайну фар и фонарей, а также «трехмерному» шильдику с названием марки на корме. Появились дополнительные цвета кузова и два новых варианта отделки интерьера. Обновился экран мультимедийной системы, а в базовую комплектацию теперь входят пневмоподвеска, система мониторинга слепых зон и ассистент смены полосы движения, а также подогрев руля.

Седан будет представлен в модификациях Taycan, Taycan 4S, Taycan Turbo и Taycan Turbo S, универсал — Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo и Taycan Turbo S Cross Turismo.

Фото: Porsche

Рестайлинг заметно прибавил мощности электрокарам — базовый Taycan теперь развивает не 402, а 483 силы, а топовый Turbo S — не 750, а сразу 938 «лошадей»! С такой энерговооруженностью Taycan Turbo S стал самым динамичным и быстрым серийным Porsche — с места до 100 км/ч он катапультируется за «гиперкаровские» 2,3 секунды.

Зарядка батареи с 10% до 80% теперь стала вдвое быстрее — 18 минут вместо прежних 37. Емкость батареи Performance Battery Plus увеличена с 93 до 105 кВт·ч, так что запас хода на одном аккумуляторе вырос до 678 км по циклу WLTP.

Само собой, с обновлением Porsche Taycan не мог не подорожать — пока объявлены цены только для США, где базовая версия будет стоить 101 395 долларов вместо прежних 92 550 «зеленых».

В России тоже можно найти в продаже у дилеров Porsche Taycan в разных модификациях — правда, пока лишь дорестайлинговые. Их стоимость варьируется от 8 460 000 до 24 500 000 рублей.