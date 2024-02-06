Токийский автосалон-2024: издевательства, вызывающие зависть у поклонников японского автопрома

Токийский автосалон никогда не был ключевой выставкой автомобильной индустрии, однако частенько радовал любопытными новинками, предназначенными, в частности, и для российского рынка. В этот раз не случилось! Нет, экспозиция, конечно, состоялась и даже изрядно позабавила: то, что там показали, понравится не всем, а тем, кому понравится — остается лишь молча завидовать. Подробности — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

Для начала давайте внесем ясность: зимнее мотор-шоу Tokyo Auto Salon не стоит путать с осенним Japan Mobility Show – хотите или нет, но это два разных мероприятия, каждое из которых умопомрачительно по-своему. Из новинок, в разное время представленных в Японии, до нас доехали Mitsubishi Eclipse Cross, Mazda3, Toyota Supra и многие-многие другие. Жаль только, что сейчас автомобили из Страны восходящего солнца для нас не очень-то актуальны – львиная доля автостроителей, напомним, покинула российский рынок после начала всем известных событий.

Правда, под заказ привезти в страну можно все, что угодно. Если, конечно, речь не идет о причудах азиатского автопрома, продемонстрированного на первой японской выставке 2024 года. Впрочем, судите сами.

0/0 Фото: Suzuki

Интересно, что же употребляют местные ремесленники, явившие на свет то ли кей-кар, то ли микрогрузовичок Suzuki с длиннющим названием Super Carry Mountain Trail? Симбиоз минивнедорожника с багги «вооружен» трубчатым каркасом, защитой по кругу, силовым бампером, лебедкой и бедлоками на «катках». Выглядит круто, но смешно. Что ж, улыбнулись? Едем дальше.

Просим если и не любить, то жаловать – фургон от Nissan с не менее длинным модельным именем Disaster Support Mobile Hub. Автомобиль, построенный из вэна Nissan Caravan, получил трансформируемый кузов, раздвигающийся в разные стороны и предназначенный не то для отдыха в экстремальных условиях, не то для спасения людей. Как бы то ни было, он оборудован кухней, спальными местами и огромным зарядочным терминалом, способным питать других и самого себя. В помощь – огромные солнечные батареи.

0/0 Фото: Lexus

«Люкс» в лице Lexus отличился дебютом компактного кроссовера Lexus LBX Morizo RR, названного в честь своего босса Акио Тойоды, выступающего на гонках под никнеймом «Моризо». Из особенностей модели – крохотный 1,6-литровый турбодвижок от Toyota Yaris в вариации GR, «выдувающий» нескромные 305 сил «дури». Плюс «зажатая» до неприличия подвеска, 19-дюймовые колеса, аэродинамический «костюм» и спортивные элементы декора. Получилось из серии «так хорошо, аж плохо»!

Впрочем, куда своеобразнее вышло у конторы под названием T.R.A. Kyoto – локального тюнинг-ателье, представившего машину без… кузова! Фактически голое шасси под названием 787D, как преемник прототипа Mazda 787 для марафона «24 часа Ле-Мана». Интересно, а как эту странную премьеру оценили представители самой «Мазды»? Хотя, наверное, лучше не спрашивать…

А вот Toyota в содружестве со студентами тамошнего автомобильного колледжа Саитама выкатила туринговую версию спорткара S-FR, который просто обязан навязать конкуренцию родстеру Mazda MX-5. Правда, для этого концепт придется сначала поставить на «ноги», а заодно и заменить светотехнику от MINI да ряд элементов от ItalDesign, дабы авторов проекта не привлекли к ответственности за «копипаст».