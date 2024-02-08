В России скоро резко подорожают китайские гибриды и «электрички»

Российские власти всерьез взялись за такой сегмент авторынка, как электромобили и гибриды. Точнее, за те марки и модели, что поступали к нам по «серым» схемам. Отныне отсутствующие в перечне разрешенных к параллельному импорту брендов автомобили теперь должны сертифицироваться в рамках технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». Ранее действовавший упрощенный порядок сертификации на них больше не распространяется.

Сертификация гибридов и электрокаров брендов из дружественных стран (читай – из КНР) для юридических лиц будет проходить в рамках официального техрегламента, после чего машины получат документ, подтверждающий их соответствие автомобиля его требованиям — ОТТС. Упрощенный же порядок с получением «Заключения об оценке единичного транспортного средства» (ЗОЭТС) теперь распространяется только на производителей, прекративших официальные поставки в Россию и указанных в перечне товаров, разрешенных для параллельного импорта, сообщают «Известия»,.

Но нельзя забывать, что оформление ОТТС возможно лишь при согласии владельцев бренда, а с этим есть реальные проблемы — китайцы боятся санкций. Выходом останется ввоз гибридов и «электричек» с оформлением на физлицо, но это приведет к увеличению «левых» схем «серого» импорта. Дилеры опасаются, что привезти и приобрести популярные китайские электромобили законным способом, с уплатой всех платежей, станет попросту невозможно, а значит, в продаже их будет все меньше и цены на них сильно вырастут.