Li L7 сломался — ремонт невозможен: китайцы перешли на выпуск одноразовых машин

Гром среди ясного неба, привольно раскинувшегося над отечественным автопромом, раздается с завидной периодичностью. Однако это совсем не тот гром, который был воспет когда-то Гаврилой Романовичем Державиным:
«Гром победы, раздавайся,
Веселися, храбрый росс».
Ибо после каждого очередного громового раската указанный росс не только не веселился, а, напротив, горькими слезьми обливался. И не уставал удивляться сверхъестественной мудрости автомобильного чиновничества, которое своими непреклонными действиями раз за разом доводило отрасль до потрясения.
Превращается в кирпич
Впрочем, надо отдать должное и российским водителям. Если высокое начальство в какой-то момент мешкало и не успевало вовремя подкинуть дровишек в топку народного негодования, то они с успехом справлялись и сами.
Вот, к примеру, о чем рассказал «Российской газете» основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов: «Сейчас стали выясняться нюансы по автомобилям марки Li Auto. Люди привезли автомобили, начали попадать в аварии, и говорят, что если в машине сработают подушки безопасности, она превращается в кирпич. Ее могут починить чисто внешне, но активировать ее заново нельзя, для этого ТС нужно везти в Китай».
Оказалось также, что для достижения подобного трансформационного эффекта вовсе не обязательно раздолбать китайское техническое чудо в ДТП. Достаточно просто разрядить в ноль аккумулятор гибридного электромобиля Liхiang, и — вуаля! — все электронные системы наглухо заблокируются.
Решить проблему теоретически можно. Достаточно подключить диагностическое оборудование и программным путем снять ошибку. Но даже в Китае компания-производитель не поощряет такое расточительство, как ремонт собственных автомобилей. Она тут же предлагает пострадавшему владельцу… купить новую машину с приличной скидкой, а старую сдать в утиль. Но то в Китае. А в России главная проблема владельцев Li Auto состоит в том, что у нас в стране нет ни официальных дилеров марки, ни необходимого диагностического оборудования для снятия ошибки.
Пепельница переполнилась
Невольно возникает вопрос: на что надеются люди, приобретающие дорогущие гибриды по цене от 7 млн. рублей, которые поставляются к нам исключительно по схемам параллельного импорта? Куда они собираются бежать со своими проблемами, буде таковые объявятся? В Пекин, где находится штаб-квартира бренда, или в Чанчжоу, где размещены производственные мощности? Даже у европейских и японских моделей, которые работали в России достаточно долго, есть сложности с обслуживанием и запчастями после введения санкций. Что уж говорить о компании, которой здесь до прошлого года и не пахло?
Со своей стороны, руководство Li Auto действует пусть непривычно, но резонно. Вероятно, кто-то из высших менеджеров компании когда-то подслушал старый анекдот про братка, приехавшего в автосалон менять автомобиль, где забилась пепельница, на новый. Что-то сломалось? Не парьтесь, берите другую машину. Отдадим подешевле. Надо сказать, что такая тактика принесла в краткосрочной перспективе свои плоды. В декабре бренд вышел на 10 место по продажам среди всех марок на российском рынке, пристроив по данным агентства «Автостат» 1968 автомобилей Liхiang
Первый шаг сделан
А в общем и целом — ничего удивительного. Куда брели, туда и добрели. Старожилы могут еще вспомнить те времена, когда ремонт был действительно ремонтом. То есть, при поломке какого-то узла мастера его разбирали, заменяли дефектную деталь и снова собирали. Но постепенно такому «разврату» пришел конец. Поломки чинились прогрессивно — менялся целиком узел. Быстро и доходно. Из строя вышла копеечная деталь, а клиент платит за агрегат в сборе.
Дальнейшее развитие идеи должно быть очевидным для всех. Одноразовым станет весь автомобиль. Совершенно неважно, что там у него полетело, пусть даже шпилька на ступице — покупай новую машину. И китайцы сделали первый шаг в этом направлении.