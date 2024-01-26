Li L7 сломался — ремонт невозможен: китайцы перешли на выпуск одноразовых машин

Гром среди ясного неба, привольно раскинувшегося над отечественным автопромом, раздается с завидной периодичностью. Однако это совсем не тот гром, который был воспет когда-то Гаврилой Романовичем Державиным:

«Гром победы, раздавайся,

Веселися, храбрый росс».

Ибо после каждого очередного громового раската указанный росс не только не веселился, а, напротив, горькими слезьми обливался. И не уставал удивляться сверхъестественной мудрости автомобильного чиновничества, которое своими непреклонными действиями раз за разом доводило отрасль до потрясения.

Превращается в кирпич

Впрочем, надо отдать должное и российским водителям. Если высокое начальство в какой-то момент мешкало и не успевало вовремя подкинуть дровишек в топку народного негодования, то они с успехом справлялись и сами.

Вот, к примеру, о чем рассказал «Российской газете» основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов: «Сейчас стали выясняться нюансы по автомобилям марки Li Auto. Люди привезли автомобили, начали попадать в аварии, и говорят, что если в машине сработают подушки безопасности, она превращается в кирпич. Ее могут починить чисто внешне, но активировать ее заново нельзя, для этого ТС нужно везти в Китай».