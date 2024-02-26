Британские химики готовят конкурента «Гелендвагену»

Британский химический магнат Джим Рэтклифф, владелец концерна INEOS, всерьез решил стать крупным игроком на автомобильном рынке. Бизнесмен намерен закрыть пробел в классе настоящих внедорожников, которых, по его мнению, сегодня остро не хватает.

Попытка Рэтклиффа возродить оригинальный Land Rover Defender увенчалась успехом — скопировать машину британский автопроизводитель не позволил, но силами INEOS Automotive был разработан Grenadier, ничуть не уступающий «Дэфу». На базе этой модели, которая уже выпускается серийно, создали пикап Quartermaster, а сейчас пришло время для расширения линейки за счет более компактного автомобиля. И он будет в тренде — новинка получит полностью электрическую силовую установку.

Внешний вид нового INEOS Fusilier одновременно напоминает и INEOS Grenadier, и Jeep Wrangler, и Ford Bronco, и Mercedes-Benz G-Class. В его основе — достаточно консервативная конструкция со стальной силовой структурой и алюминиевыми кузовными панелями. А вот «сердце» будет самым современным: полноприводный внедорожник предложат только с электромоторами. Но помимо полностью электрической, британцы выпустят и гибридную версию — бензиновый ДВС выступит в роли генератора для зарядки батарей.

Разработкой и производством Fusilier займется австрийская компания Magna. Детальная информация о новом внедорожнике INEOS будет раскрыта до конца 2024 года, но уже понятно, что основным конкурентом новинки станет перспективный Mercedes-Benz EQG — такой же хардкорный внедорожник с электрической силовой установкой.