Искусственный интеллект может кардинально трансформировать современный автопром

Прошедший 2023 год имеет все шансы войти в историю как момент выхода технологий искусственного интеллекта в, так сказать, «большой мир». Все эти ChatGPT от OpenAI, Bard от Google или исконно-посконный российский GigaChat не сходят теперь с первых полос СМИ. Есть все основания ожидать, что в самом скором времени эти и подобные им технологи радикально преобразят многие отрасли промышленности. В том числе и автомобильную.

Генеративные алгоритмы, большие языковые модели (large language model – LLM) и прочее им подобные «игрушки» уже никого не удивляют своими способностями написать вполне связное произведение на любую заданную человеком тему. Для этого они используют подходящие тексты, лежащие в свободном доступе в Сети, а также собственные базы данных. А недавно публике представили еще одну штуковину из этой серии – новейшую модель ИИ от OpenAI под названием Sora. Она умеет превращать слова в изображения и видео. Очень реалистичные кстати.

Уверен, что куча бизнесменов по всему миру уже положила на нее глаз. И из автомобильной отрасли тоже. Если примерно за год генеративный алгоритм превратился из писателя текстов в видеорежиссера и оператора в одном программном «флаконе», то за ближайшие год-другой он вполне в состоянии освоить еще кучу профессий. Например – автомобильного дизайнера.

После этого новая модель автомобиля перестанет месяцами рождаться в воображении творческого коллектива профессиональных стилистов. Вместо этого на заседании совета директоров автобренда в присутствии оператора нейросети и ее интерфейса боссы будут сообщать алгоритму, как, по их мнению, должна выглядеть новинка.

Фото: globallookpress.com

В ответ программа, используя базу всех известных изображений когда-либо существовавших автомобилей, а также опубликованных кем-то когда-то в соцсетях (например!) эскизов, либо просто рисунков фантазийных машин или образов, в том числе ТС из фантастических фильмов и прочего подходящего «сырья», будет выдавать варианты дизайна.

Когда люди утвердят окончательную версию, та же нейросеть, в которую будут загружены все известные варианты конструкций автомобилей и «электричек», предложит хозяевам уже готовый комплект технологической документации для производства новой модели. Страшно представить сколько после этого появится на рынке труда специалистов в области автопрома по всему миру. Да, физическую сборку машин никаким ИИ не заменишь. А вот все остальное – пожалуйста!

Вплоть до создания презентаций и рекламных роликов новинки. Уже не нужно будет для производства футэджей заморачиваться и тратить деньги на организацию полноценной съемки. Не нужно искать подходящую «натуру», не требуется никаких живых актеров, не нужно организовывать павильонную съемку, рискуя «засветить» машину перед папарацци раньше времени. Все это «не выходя из компьютера» сгенерирует ИИ. Сэкономив автопроизводителю кучу времени, денег и прочих ресурсов.

От привычной автомобильной компании фактически останется лишь офис высшего руководства, производственно-складские мощности, да скромный штат, отвечающий за реализацию готовой продукции. Поскольку львиную долю задач по маркетингу и продвижению на рынки тоже, скорее всего, возьмет на себя генеративная нейросеть. Добро пожаловать в «новый дивный мир», господа профессионалы автомобильной отрасли!