Mercedes-Benz признал провал своего плана тотальной электрификации автомобилей

Полный отказ от двигателей внутреннего сгорания для легковых автомобилей в пользу электрических силовых установок является тупиковым путем развития автопрома, и в Европе наконец-то это осознали. Автостроители начали корректировать планы по выпуску «зеленых» машин и признавать нерациональность идеи прекратить производство бензиновых и дизельных моторов.

Очередной компанией, признавшей свою стратегию перехода на электрическую тягу заведомо провальной, стала Mercedes-Benz, которая уже скорректировала план развития бренда. Об этом сообщил глава немецкого автопроизводителя Ола Каллениус, выступая перед инвесторами на мероприятии, посвященном подведению финансовых итогов 2023 года.

Представленный в 2020-м план Ambition 2039 подразумевал, что к 2030-му во всех странах, где это возможно, все новые Mercedes-Benz будут иметь электрическую силовую установку. Однако спустя три года выяснилось, что таких рынков нет — в лучшем случае к концу текущего десятилетия на гибриды и электромобили может приходиться до 50% от общего объема продаж. И с той же оговоркой — только там, где это возможно.

Ола Каллениус отдельно подчеркнул, что даже в 2030-х компания не откажется от двигателей внутреннего сгорания и продолжит выпуск моделей с бензиновыми и дизельными моторами. Ведь именно такие автомобили являются самыми прибыльными — «батарейные» ТС пока не способны приносить сопоставимый доход.

В 2027 году Mercedes-Benz проведет крупное обновление своих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Анонс этого события привел к росту акций немецкой компании почти на 6% и стал еще одним подтверждением тому, что до тотальной электрификации автопрому пока далеко.