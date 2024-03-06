Dodge показал свой первый серийный электромобиль

В 2023 году Dodge завершил выпуск двух культовых моделей: седан Charger и купе Challenger навсегда покинули конвейер, чтобы уступить место электромобилю Charger. Под знакомым именем будут производить купе и лифтбэк, оснащенные электрической силовой установкой.

По дизайну новинка практически полностью повторяет концепт-кар Dodge Charger Daytona SRT образца 2022 года, причем до серийной модели добрались даже встроенный в «капот» спойлер R-Wing и ретрофутуристичный логотип Fratzog эпохи 1960-1970 годов. Салон также во многом перекликается с интерьером прототипа: цифровая 10,2-дюймовая панель приборов, мультимедиа с 12,3-дюймовым тачскрином, проекционный дисплей и опциональная встроенная видеокамера-регистратор.

Charger построен на платформе STLA Large с многорычажной подвеской, адаптивными амортизаторами и тормозами Brembo с технологией brake-by-wire. Для модели предложены два типа силовой установки — полностью электрическая для версий Charger Daytona R/T и Charger Daytona Scat Pack, а также бензиновый турбомотор для модификаций Charger Sixpack S.O. и Charger Sixpack H.O.

0/0

Электромобили получат двухмоторную силовую установку, обеспечивающую полный привод. Новинка имеет 400-вольтовую бортовую электрику и литий-никель-кобальт-алюминиевую батарею на 100,5 кВт·ч (аккумулятор поддерживает зарядные терминалы мощностью до 183 кВт) — запас хода 503-сильного Charger Daytona R/T достигнет 510 км, а 679-сильного Charger Daytona Scat Pack — 418 км.

У силовой установки масса различных режимов работы — от установки для дрифта и гонок по прямой до особых алгоритмов для быстрой езды по кольцевым трассам. Особенностью электрокаров станет система Fratzonic Chambered Exhaust, имитирующая звук выхлопа двигателя V8.

Бензиновые Charger оснастят рядным 3,0-литровым 6-цилиндровым турбомотором, который на Charger Sixpack S.O. выдает 426 л.с., а на Charger Sixpack H.O. — уже 558 л.с. Независимо от версии новинка имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. На рынок новый Dodge Charger должен выйти до конца 2024 года, но точная дата старта продаж и стоимость модели не названы.