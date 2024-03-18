Новейший электромобиль Xiaomi SU7 появился в продаже в России

Первая «электричка» от известного производителя смартфонов и электроники — модель SU7 — уже доступна для заказа в России. Фанатам Xiaomi предложили на выбор несколько модификаций электромобиля — по цене от 5,3 млн. рублей.

В 2023 году Xiaomi представил первый в своей истории автомобиль. Модель SU7 компания разработала собственными силами, подготовив платформу Modena, создав целое семейство электромоторов и пригласив известного по работе в BMW дизайнера Криса Бэнгла.

Естественно, что новинка может похвастать огромным количеством «умных» опций: для нее заявлены продвинутые ассистенты водителя, включая автопилот, передовые онлайн-сервисы, а также интеграция со смартфонами и планшетами и прочей электроникой из фирменной экосистемы бренда.

Фото: Xiaomi

Продажи Xiaomi SU7 в Китае стартуют только 28 марта, но уже сейчас китайский электромобиль можно заказать в России. На одной популярной онлайн-площадке предложено сразу несколько модификаций — в том числе и топовый вариант с электромоторами HyperEngine V6s (два двигателя суммарной мощностью 673 л.с.), полным приводом и литий-железо-фосфатным аккумулятором на 101 кВт•ч, который обеспечивает до 800 км хода на одной зарядке.

В России электромобиль Xiaomi оценили в 5,3 — 5,6 млн. рублей с учетом всех затpат на логистику, растаможку и оформление документов для постановки на учет. При том что в Китае стоимость SU7 еще не названа.