Остатки сладки: почем сегодня можно купить у дилеров популярные японские автомобили

Если вы думаете, что у официальных дилеров ушедших из России японских марок в продаже ничего не осталось, то смеем вас разубедить. Складские запасы не иссякли. Что сегодня еще можно приобрести в автосалонах, торгующих, например, продукцией из Страны восходящего солнца, выяснил портал «АвтоВзгляд».

К концу зимы бывший завод Nissan под Санкт-Петербургом отгрузил дилерам партию кроссоверов X-Trail, собранных из оставшихся на предприятии машинокомплектов. Автомобили доступны в продаже за минимальные 3 350 000 рублей, причем даже с официальной двухгодичной гарантией.

Более того: покупатель может выбрать как переднеприводную машину, так и со всеми ведущими колесами. В первом случае кроссовер оснащен 150-сильным мотором, а во втором – движком о 171 л.с. Только прибавка за 4х4 составит не менее 100 000 «деревянных». А вот экс-бестселлер японской марки в лице Nissan Qashqai у дилеров исчез, судя по всему, безвозвратно.

Дилеры Toyota все еще имеют в своем распоряжении остатки популярных кроссоверов RAV4 2022 года выпуска, но только в полноприводной модификации с двумя литрами под капотом. Стартовый прайс на излюбленную россиянами модель – 4 900 000 рублей. Для тех, кто хотел бы посвежее, найдутся машины, выпущенные в 2023 году, но уже не питерским заводом японский марки.

Фото портала АвтоВзгляд.

Все верно: автомобили завезены по каналам параллельного импорта, на которые, к слову, тоже распространяется дилерская гарантия сроком до двух лет. Но за молодой «равчик» да с расширенным опционом и обновлениями, свойственными для нового модельного года, придется доплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

А вот седан с претензией на бизнес-класс – Toyota Camry – во всех официальных дилерских центрах японского бренда продается по фиксированной цене – 5 090 000 рублей. За эти деньги будущий владелец получит машину с 2,5-литровым двигателем, «автоматом» и передним приводом. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители авторизованной сети, в настоящий момент на площадках доступно более 300 таких автомобилей.

Поклонники Mazda тоже не столкнутся с трудностями при желании обзавестись новеньким авто. Наиболее востребованный у нашего брата кроссовер CX-5 предлагается за минимальные 4 000 000 рублей. Правда, это будет машина, доставленная в Россию из Китая. На выбор – две комплектации и безальтернативный мотор с рабочим объемом 2 литра. Привод – только передний.

Фото портала АвтоВзгляд.

Но самое сладкое предложение «светит» желающим оседлать кроссовер Mitsubishi Outlander. Автомобили 2022 года выпуска распродаются у «официалов» по цене от 3 300 000 до 3 900 000 рублей – как говорится, кто на что горазд.

Причем практически все имеющиеся в наличии машины – белого цвета, и представлены в одной-единственной комплектации. В моторном отсеке «Аута» установлен 146-сильный мотор, работающий в паре с вариатором, распределяющим тягу на переднюю ось. Что, уже побежали в шоу-рум или все-таки лучше нового «китайца»?