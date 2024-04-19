Honda и Dongfeng раскрыли подробности о первом седане Lingxi

Совместное предприятие Honda и Dongfeng создало очередной бренд для рынка Китая — Lingxi. Под этой маркой будут выпускаться электромобили с весьма необычным дизайном экстерьера и экстравагантным интерьером.

Электромобиль, который должны показать на автосалоне в Пекине, получил футуристичный граненый дизайн кузова, но основной фишкой модели стал интерьер. У Lingxi L сразу пять экранов, протянувшихся на всю ширину передней панели — помимо традиционных дисплеев, цифровой панели приборов и мультимедиа, предусмотрен отдельный экран для переднего пассажира, а также два монитора, отображающие картинку с камер заднего вида. С учетом проекционного дисплея общее количество экранов в салоне доходит до шести.

Оснащение Lingxi включит панорамную крышу и фоновую подсветку интерьера, а также обилие электронных ассистентов водителя. Детальная информация о комплектациях и модификациях седана пока не раскрыта — технические характеристики и прочие подробности Honda и Dongfeng рассекретят в ходе официальной презентации модели на следующей неделе.