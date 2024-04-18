Вечная мерзлота: суровый тест-драйв кроссовера DFSK ix7

Закрепившись в нише коммерческого транспорта, китайский Dongfeng вновь и вновь штурмует отечественный рынок легковушек. На этот раз шансы есть, хотя ставки, признаться, высоки. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» прокатился на полноприводном кроссовере DFSK ix7 по дороге из Салехарда в сторону Надыма. И вот что из этого вышло...

Раньше в Салехарде все, что южнее, называли Большой землей. Почему? Просто с остальной страной фактически не было регулярного круглогодичного сообщения по суше. Нет, «железка» есть. Если из Москвы, то ехать почти до Воркуты, а перед ней уходит «рукав» вправо до Лабытнанги. Это конечная, от которой, если перемахнуть по льду через Обь (только зимой, моста нет) до Салехарда рукой подать.

Но асфальт Салехард-Надым через болотистую вечную мерзлоту появился недавно, году в 2020-ом. Плохонький — весь волнами, но пока целый. Быстрее 80 км/ч не разгонишься, можно взлететь. Дальше уже теплее — Сургут, Тобольск, Тюмень и ты уже на Земле. А из столицы в Тюмень скоро вообще можно будет за сутки просвистеть по платнику М12 «Восток», если без остановки. Это чтобы вы представляли, куда мы забрались.

Что касается названия модели — DFSK ix7 — расшифровку читайте в нашем предыдущем материале о кросс-купе DFSK ix5. Там все запутано на китайский манер. Причем, букв и шильдиков Dongfeng или DFSK на кузове не ищите, их нет.

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Скажем лишь, что полноразмерный по отечественным меркам SUV — детище совместного предприятия, в котором известная нам госкорпорация Dongfeng играет одну из ведущих скрипок. А нейминг — дело десятое, да и мало ли какие надписи, прости Господи, порой оказываются на кузовах авто из Поднебесной...

Чисто внешне кроссовер произвел впечатление. Массивный, с тисненым в 3D-манере богатым грилем. 20-е колеса, автоматическая светодиодная оптика с поворотной линзой, панорамная крыша, прикрытые дверями пороги и заводская тонировка задних стекол.

Хром производитель использовал деликатно, ограничившись, по сути, лишь окантовкой боковых стекол. Дверные ручки обычные, не какие-нибудь там новомодные «утопленники». Бесключевой доступ и камеры по кругу. Словом, весомо и солидно. У нас такое любят, особенно, если черное.

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Позитив вызвало удобное водительское кресло с 12 электрорегулировками. При них обогрев и вентиляция. Аналоговая приборная панель с хорошо читаемыми шкалами понравится традиционалистам. Ну или если хотите — ортодоксам. Они же оценят привычные алгоритмы управления основными функциями, когда помимо центрального дисплея есть и физические кнопки, например, выбора режимов движения (Eco, Sport и Comfort).

Понравился массивный рычаг 6-диапазонной автоматической трансмиссии Hyundai PowerTech. Система полного привода конструкции Borg Warmer управляется кнопками на центральной консоли. По умолчанию подключен автоматический полноприводный режим.

Одной кнопкой можно оставить весь крутящий момент в распоряжении передней оси. Другой — задать 4WD с блокировкой муфты. Климат регулируется на отдельной панели, которая, правда, слегка бликует и не очень хорошо читается даже под скупым северным солнцем.

Фото производителя.

Понравился проекционный дисплей на стекле, а также наверняка не лишними будут многочисленные опции безопасности и стандартные ассистенты водителя. Активный круиз-контроль — вещь полезная везде, кроме дальнего Севера, где всегда нужно держать руку на пульсе. В смысле, ногу на газе или тормозе.

Правда, управляющий им рычажок полностью спрятан за спицей руля, орудовать приходится на ощупь. Зато есть встроенный видеорегистратор. Порадовал второй ряд сидений, кресла которого имеют элементарные, но весьма практичные регулировки. Диван складывается в ровный пол — полноценная двуспальная кровать. Есть и третий ряд, где без труда поместятся двое взрослых. Кстати, везде на галерке предусмотрены собственные дефлекторы обдува в потолке, на случай жары.

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Внушает уважение и объемный багажник. В литро-цифровом выражении это 450/957/2215. Как видите, даже в семиместной конфигурации для багажа останется место. Но особенно впечатлила специальная ниша в подполе (запаска висит снизу кузова), куда можно спрятать рулонную полку-шторку. Удобно.

Двухлитровый 231-сильный турбомотор (355 Нм) без труда справляется с нелегким автомобилем. Везет бодро, а порой даже слишком. Динамики хватает за глаза, но при этом никаких особых чудес управляемости при маневрах кроссовер не показал.

Рулится с некоторой благородной ленцой, как и подобает большому полноприводнику. Однако независимая подвеска работает по-честному, стараясь быстро гасить вертикальные колебания кузова. Тогда как мелкий дорожный брак глотается относительно незаметно.

Единственное, тормоза кому-то наверняка покажутся излишне грубыми, в полпедали колеса практически блокируются. Впрочем, это уже дело привычки.

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А теперь несколько слов о той малости, которой нам не хватило в новом кроссовере. На первый взгляд единственная комплектация Journey так и сочится «жирком»: проекционный дисплей, активный круиз, датчики слепых зон, ограничитель скорости...

Но и здесь обнаружилась «недостача». Например, все тот же обогрев руля, о котором китайцы словно забыли вовсе, появится только летом. А составит ли ему компанию электрообогрев лобового стекла, о котором китайские бренды тоже словно не подозревают, осталось неясным.

Небольшая заморочка вышла и с медиасистемой, для использования которой в тандеме со смартфоном (для навигации) требуется китайский программный синхронизатор CarAuto. Тогда как привычные прошивки Android Auto и Apple СarPlay, опять же, приедут отдельной посылкой летом.

Не понравилась и цифра среднего расхода топлива — 15 л/100 км — бельмом торчащая на экране бортового компьютера. Для 2-литрового мотора явно перебор даже с учетом морозной окружающей действительности. Ну и цена вопроса — 3 990 000 рублей — нынче не самое вкусное предложение на рынке.

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Например, если GAC GS8, Changan CS95, Chery Tiggo 8 Pro Max и Exeed TXL стоят сопоставимых денег, то уже неплохо оснащенные Jetour X90 Plus (245-сильная версия Luxury — 3 519 900 рублей). Да и топовый FAW Bestune T99 по цене 3 163 000 рублей явно выглядят предпочтительнее. Разбираться в нюансах тех или иных китайских моделей переполненный «поднебесными» новинками рынок нас еще не обучил, поэтому ix7 придется побороться с соотечественниками.

В любом случае, кроссовер оставил приятное послевкусие. Китайцы предлагают неплохой семейный автомобиль, отлично приспособленный для дальних поездок по не самым идеальным дорогам. А оценит ли его покупатель, покажет время...