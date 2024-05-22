Renault Duster получил необычную тюнинг-версию

Некогда один из самых популярных кроссоверов в России — Renault Duster — превратили в электромобиль. Независимые румынские специалисты построили «агрессивную» версию Electric — правда, такая машина в продаже не появится: она создана в единственном экземпляре исключительно для рекламных целей.

Dacia Duster Electric выкатила компания Metalplast, специализирующаяся на производстве пластиковых элементов для тюнинга автомобилей. Кроссовер обзавелся агрессивным аэродинамическим обвесом, нестандартными колесами и переработанным салоном с полукаркасом безопасности сзади, спортивными сиденьями и рулем-штурвалом спереди. Однако главной особенностью проекта стала силовая установка.

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Глухая панель вместо стандартной решетки радиатора указывает на то, что в движение машину приводит электрический мотор. И действительно — штатный дизельный агрегат заменили электромотором от Nissan Leaf, мощность которого урезали до 60% от стандартных 215 л.с. Dacia Duster Electric укомплектовали батареей на 55 кВт•ч от Volkswagen ID.3 — заявлен запас хода 350 км и поддержка зарядки переменного тока мощностью 22 кВт. Вместо стандартной подвески установлена новая пневматическая.

По данным EVmarket, проект обошелся ателье в 150 тысяч евро, а работа заняла более двух лет. При этом ездить по дорогам общего пользования на Dacia Duster Electric нельзя, поскольку изменения в конструкцию не сертифицированы.