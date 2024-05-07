Англичане назвали главный и убийственный для владельца недостаток электромобиля

В мире, действующем по правилам, обнаружен новый сбой: британцы из Daily Mail «кинули камень в огород» самого святого и нравственного, что есть на дорогах «цветущего сада» — в электромобили. Причем сделали это самым безнравственным способом, от которого любого ценителя ванильного рафа будет корежить около недели — через кошелек. О публичном оскорблении высоких технологий и хамстве на экологической почве, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Долгие годы всему подлунному миру дудели в уши, что эксплуатация автомобиля с двигателем внутреннего сгорания — прямой и короткий путь к смерти планеты. И каждый (подчеркиваю — каждый) владелец автомобиля понесет свою долю ответственности. А некоторые — даже две-три доли. Сонмы политических да экономических деятелей, слетавшихся на мириады конференций исключительно на личных «джетах», твердили — будущее за электромобилями.

И снова садились в свой «джет», засыпая под ласкающие воспоминания о шестилитровом маслкаре, ждущем своего часа в личном гараже. Прошедший намедни Пекинский автосалон, который в полной мере можно назвать «электросалоном», был ровно про то же: либо «электричка», либо крути педали — третьего не дано. И мировой автомобилист вроде как уже начал в эту «синтетическую аксиому» верить. Как вдруг последовал удар, откуда не ждали.

Фото globallookpress.com

Некогда великая империя, а сейчас просто остров Британия, породившая само понятие «желтая пресса», со страниц знаменитого источника всей инфоплесени мира Daily Mail (вернее, его подразделения MailOnline) громыхнула в инфопространстве из всех калибров: «электромобили — бомба замедленного действия». Мол, экологически прекрасное ТС имеет один громоздкий недостаток, умножающий все достоинства на «ноль»: его невозможно после продать. Оказывается, срок службы батарейки — всего восемь лет.

«По истечению восьми лет аккумулятор может разряжаться так быстро, что это приведет к существенному сокращению пробега между зарядками. Многие электромобили потеряют до 12% своей зарядной емкости через 6 лет, а другие — еще больше. А ведь замена этого элемента невероятно дорога: стоимость процедуры может достигать 40 000 фунтов, что в определенных случаях в 10 раз превышает стоимость подержанного электромобиля».

Далее идут вдумчивые расчеты и развернутые ответы об ограниченном сроке службы и постоянно растущей цене содержания, вишенкой на торте которого становится та самая замена батарейки за 40 000 фунтов. Переведем в родную валюту: сорок тысяч фунтов — это 4 579 088 руб. 12 коп. И это — среднее арифметическое, способное колебаться как в одну, так и в другую сторону.

Фото globallookpress.com

Не имея «Посейдонов», британцы соорудили «инфо-Посейдон», способный бодро схлопнуть не только котировки акций некоторых производителей электромобилей, но и уверенность в уже приобретенных транспортных средствах у их обладателей. Не успевшие же «вкусить» всю радость элетромотора, трижды задумаются: а будет ли у них шанс через указанные выше восемь лет купить новую машину?

Более того, отчего-то никто не пишет о весьма обязательном для европейца вопросе: а сколько стоит утилизация «электрички»? Какую сумму придется заплатить, чтобы некоторое предприятие взяло на себя «заботу» о крайне токсичном и пока никак не перерабатываемом аккумуляторе? Вопросы-вопросы, ответы на которые мы услышим очень и очень скоро. Пузыри имеют свойство лопаться.