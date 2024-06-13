Прототип электромобиля «Калашникова» выставили на продажу

На военном международном форуме «Армия-2018» концерн «Калашников» представил электромобиль на базе советского ИЖ-21252 «Комби», а сейчас прототип под названием CV-1 появился в продаже.

Машина оснащена электромотором мощностью 299 л. с., а его батарея на 90 кВт•ч обеспечивает запас хода до 350 км. Для прототипа заявлена быстродействующая система модульного управления элементами питания и революционный инвертор, позволяющий развивать мощность до 1.2 МВт полезной нагрузки. По крайней мере, именно такие характеристики раскрыл отечественный концерн после презентации.

Прототип CV-1 так и не перешел на следующую ступень — даже мелкосерийное производство «электрички» не наладили. Он существует в единственном экземпляре, и теперь его можно приобрести. Как сообщает telegram-канал «Автопоток», электрический «Комби» выставлен на продажу в Удмуртии. В объявлении подчеркивается, что машина не на ходу, а ее стоимость не названа.