Сломался после покупки: найдена очередная неприятная особенность китайских авто

Веселое и, увы, успешное уравнивание автомобиля со смартфоном, которое столь ярко происходит у автопроизводителей из Поднебесной, имеет и обратную сторону вопроса. И если в самом Китае некоторые негативные особенности современной техники вызывают лишь небольшое огорчение и потерю времени, то в России, особенно если речь идет о параллельном импорте, могут возникнуть куда более неприятные в финансовом плане разочарования. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Популярный в России производитель смартфонов и прочих гаджетов-девайсов компания Xiaomi разродилась автомобилем — в КНР это логичный путь развития для любой технологической компании, а также для многих крупных холдингов. Li Xiang — яркий тому пример.

Новинку от «топа за свои деньги» в самой Поднебесной очень ждали, на Xiaom SU7i выстроились полугодовые очереди, дилерские центры и выставочные стенды ломились от желающих прикоснуться к прекрасному.

Кстати, купить обнову можно и в России — мы уже находили объявления от частных продавцов в Москве. По цене — соизмеримо с «Ли», но по формфактору и привлекательности — совсем другое дело. Если бы «понты» светились, то заряжать потребности бы не было

Первые счастливчики уже получили свои электроседаны и, по логике, должны были быть счастливы как в запрещенном в РФ Инстаграмме, так и в быту, но что-то пошло не так. Автомобилист из провинции Фуцзянь обрушился на новоявленного автопроизводителя с критикой в социальных сетях: чудо инженерной мысли сломалось через 39 км после выезда из автосалона. Маловато даже для УАЗа, не так ли?

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Поломка случилось прямо на ходу: электроника выдала мощный глюк, сообщила владельцу о неисправности силовой установки и затребовала срочную остановку. Далее — прекрасное: сотрудники Xiaomi удаленно — по фотографии? — провели диагностику, но не смогли выявить причину неисправности и пришли к выводу о необходимости возврата электрокара обратно. Собственнику гарантировали возмещение убытков.

А теперь, внимание, вопрос: а если электрокар Xiaomi сообщит своему владельцу о необходимости немедленно остановиться не на Тверской, а скажем, на 370-ом километре Ярославского шоссе, где-то между Вологдой и Ярославлем, кому надо писать сообщение? В какой чат-бот? Можно «по старинке» клемму скинуть? А если за окном, не побоюсь этого слова, зима? В России и такое случается!

Параллельный импорт решил множество насущных вопросов, дав одним возможность ездить на желаемых автомобилях, а другим — заработать. Но выбирая «диковинку», стоит все же помнить о такой простой и насущной истине, как обслуживание и содержание.

О том, что мастер-механик, подходящий к электромобилю с нужной стороны, должен быть еще и электриком. А также о столь неприятной стороне вопроса как «спасение утопающих», которые, как обычно, должны будут спасаться исключительно самостоятельно. Нажаловаться на дилера в представительство уже не выйдет. Нет представительства.