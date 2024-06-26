Гибридный Bentley Continental GT дебютировал в версии Speed

Британский автопроизводитель официально рассекретил свой бестселлер — купе и кабриолет Continental GT нового поколения. Модель хоть и представляет собой глубокую модернизацию машины образца 2017 года, но в ней изменилось 68% компонентов, причем ключевые инновации коснулись силовой установки. Новое поколение двухдверки впервые в своей истории стало гибридом, заимствовав агрегаты у соплатформенного Porsche Panamera.

Автомобиль представлен и как купе, и как кабриолет.

Под капотом спорткара прописалась силовая установка Ultra Performance Hybrid — 4-литровый бензиновый турбомотор V8 на 600 л.с. и 800 Нм в связке с электромотором 190 л.с. и 450 Нм, интегрированным с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Суммарная отдача силовой установки составляет 780 л.с. и 1000 Нм, а за счет батареи на 25,9 кВт•ч машина может преодолевать до 80 км на электротяге с максимальной скоростью до 140 км/ч.

Фото производителя.

Continental GT сохранил полный привод, полноуправляемое шасси, электронноуправляемую блокировку заднего дифференциала eLSD, адаптивную пневмоподвеску, 48-вольтовые активные стабилизаторы, а за доплату доступны карбон-керамические тормоза. Салон модели практически не изменился, а вот дизайн кузова поменяли — Bentley впервые отказалась от четырех фар в пользу двух элементов с «ресничками» в духе лимитированного Bentley Batur.

На рынок купе и кабриолеты Bentley Continental GT выйдут в третьем квартале 2024 года — флагманская модификация Speed будет стоить от 236 000 фунтов стерлингов. С учетом популярности модели в России, не приходится сомневаться в появлении новинки в нашей стране по «серым» каналам.