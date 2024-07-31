Рассекречен итоговый вариант интерьера электромобиля «Атом»

Компания «Кама», разрабатывающая электромобиль «Атом», представила окончательный вариант оформления и компоновки салона перспективной модели. Тренд на технологичность и минимализм обернулся отказом от огромных экранов и большого количества кнопок.

Доступ в салон открывают распахивающиеся навстречу друг другу двери, облегчающие посадку, а ровный пол обеспечивает дополнительный простор внутри электромобиля. Передняя панель имеет кнопки переключения режимов движения, дефлектор климат-контроля и перчаточный ящик, а снизу предусмотрены полка для смартфонов с беспроводной зарядкой стандарта Qi и пара портов USB Type-C. Кроме того, предусмотрена атмосферная подсветка, которая синхронизирована с работой электронных ассистентов водителя и реагирует на дорожную обстановку.

В распоряжении водителя — обогреваемый руль с интегрированным в него сенсорным экраном и физическими переключателями. На левой стойке кузова — камера для идентификации рулевого, а в салонное зеркало встроены дисплей камеры заднего обзора и штатный видеорегистратор.

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Передний ряд сидений, между которыми установлен подлокотник с подстаканниками, оснащен электроприводом. На втором ряду предусмотрены разъемы USB Type-C, а для установки детского кресла — крепления ISOFIX. Заявлено, что отделка из экокожи и ткани будет доступна как в темном, так и в светлом варианте. Все сидения в машине обогреваются.

Напомним, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, ознакомившись с документами Минэкономразвития, серийный выпуск «Атома» должен начаться в июле 2025 года. Первыми электромобили получат частные лица, оформившие предзаказ. Еще несколько тысяч машин включены в график отгрузок корпоративным клиентам: бизнесу, каршерингу и такси. Что же до цен, то стоить «батарейный» хетчбэк будет от 3,3 млн. рублей, следует из того же документа Минэкономразвития.