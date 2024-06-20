Торжество ё-мобилизма: куда катится проект «Атом»

Новая новость о новом истинно русском электромобиле «Атом» в очередной раз зашла водительскому сословию. И не беда, что на самом деле про машину-то в ней нет ни слова. О том, как незамысловато нас покупают на мечту об отечественном, задумался портал «АвтоВзгляд».

Главное — не выпадать из медиапространства. А то, не дай Бог, забудут. Эту азбучную истину назубок затвердили все маркетологи, какую бы сферу деятельности они ни пытались облагодетельствовать. В АО «КАМА», который год в поте лица трудящемся над созданием первого отечественного электромобиля, с ней также, по всей видимости, знакомы.

СПЛОШНАЯ ОБЛАЧНОСТЬ

Неистребимо желание российского водителя получить, наконец, достойный продукт нашего автопрома. И даже не столько для того, чтобы на нем самолично ездить, сколько для того, чтобы им по праву гордиться перед остальным миром. Поэтому АВТОВАЗ здесь не катит.

Смириться же с мыслью, что мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей, но под изготовление автомобилей наши руки не заточены — так это Заратустра не позволяет. И вот здесь берет свое начало истинно русская маета — не верим, но надеемся. Просматриваем новости с затаенной надежной — ну а вдруг...

Фото производителя.

И тут как гром среди ясного неба — «Атом» объявил о запуске продаж в 2025 году! Правда, мгновенно выясняется, что это не гром, а кровельный металл из кузова грузовика посыпался. Потому как запуск-то действительно планируется, но некоей облачной платформы — провайдера электромобильности.

Работает она, как поясняет нам «Российская газета», через телематический комплекс: пользователи смогут просматривать статус зарядных станций, осуществлять поиск по адресу или бренду, а также сортировать по различным параметрам, таким как тип коннектора, мощность и тариф. За счет обратной связи с телематикой электрокара владельцы «Атомов» получат возможность контролировать зарядную сессию.

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

Все понятно? Мне — нет. Мудрено как-то. Да оно и не важно, поскольку совершенно неинтересно слышать, как новейшие облачные технологии будут пытаться решить сложную задачу по выбору для несуществующего автомобиля зарядки при 4000 наличествующих станциях, раскиданных по территории в 17 млн. кв. километров. Хотелось-то про производство новостей, а с ними все грустно получается. Проект стартовал еще летом 2021 года, первый тизер машины появился осенью 2022-го, год назад был показан концепт. И с тех пор — тишина.

Хотя почему же тишина — кое-какие сигналы поступают. Тревожные сигналы. Будущий российский автомобиль, в производство которого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обещал вбухать 2 млрд. рублей, все больше и больше превращается — нет, не в тыкву, а в вульгарного «китайца».

Фото производителя.

Поначалу бодро заявлялось, что «Атом» будет построен на первой полностью отечественной платформе, что все ключевые технологические решения и элементы разрабатываются и будут производиться в России. А сейчас выясняется, что основные узлы и агрегаты планируется выпускать совместно с китайскими компаниями или вообще закупать в готовом виде в Поднебесной.

По крайней мере, так говорится в материалах российской компании, с которыми ознакомилось издание «Ведомости». О какой такой чисто русской платформе можно после этого вести речь — непонятно.

С каждым прожитым сезоном веры в то, что «Атом» минует стадию концепта, становится все меньше. История начинает отчетливо попахивать ё-мобилизмом. Не добавляют оптимизма активные попытки АО «КАМА» задвинуть тему производства в дальний угол и попытаться срубить деньжат на сопутствующих проектах.

Сначала это была продажа свитшотов, футболок и худи с логотипами «Атома», а теперь вот облачная платформа в бизнес-планах нарисовалась. Машины же можно и у китайцев закупить — российский шильдик на них присобачить несложно.