Электроседан Stelato S9 бросает вызов Mercedes-Benz

Очередной «зеленый» автомобиль создан благодаря совместному творчеству таких гигантов как Huawei и BAIC. И уже сейчас некоторые автоэксперты говорят, что она может затмить Mercedes-Benz EQS. Или, как минимум, стать достойным конкурентом премиальному «немцу».

Седан Stelato S9 — действительно впечатляет. В его основе — модульная архитектура BE22 от BAIC. Габариты «эектрички» — 5160х1987х1486 мм при колесной базе 3050 мм. К слову, по ширине «китаец» переигрывает «германца». То же можно сказать и об аэродинамике новинки. Коэффициент лобового сопротивления S9 составляет всего 0,193 Cd против 0,200 Cd у EQS.

Производитель предлагает сразу несколько вариантов оттенков как кузова, так и салона. В базовое оснащение S9 входит пневматическая подвеска, а под капотом заднеприводной версии трудится электрический двигатель мощностью 313 л.с. Питает силовую установку никель-кобальт-марганцевая (NMC) тяговая батарея емкостью 100 кВт·ч. Полного заряда машине хватает на 816 км пробега. Полноприводную версию в движение приводят уже два электромотра с общей отдачей 530 л.с. Питает их та же батарея. Запас хода — 721 км.

Как объясняет сайт «Китайские автомобили», благодаря высоковольтной системе 800В аккумулятор заряжается с 30% до 80% за 15 минут. Кроме того, седан вооружен 192-линейным LiDAR, тремя радарами миллиметрового диапазона, двенадцатью ультразвуковыми датчиками и семью камерами.

Появится ли новинка рынка в России — неизвестно. Но судя по истории с Zeekr, поставки если и начнутся, то, скорее всего, по серым схемам. Да и цена электрокара впечатляет — если в КНР он стоит в пересчете на наши деньги минимум 4,75 млн рублей, то у нас прайсы явно зашкалят за 10 «лямов».