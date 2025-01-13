Давай, до свидания: даже россияне наигрались в электромобили

В 2024 году россияне приобрели 16 000 новых электромобилей, большинство из которых были завезены в страну по схеме параллельного импорта. Это примерно 1% рынка, хотя эксперты прогнозировали в полтора-два раза больше продаж, но у новости есть слишком много подтекстов, чтобы не разобрать ее вдумчиво. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Алексей Калицев, глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, выступил сегодня на ежегодной конференции АЕБ и подвел, надо сказать, утешающие и оставляющие надежду итоги 2024-го: растерянность рынка постепенно проходит, игроки учатся работать в новых условиях, продажи показали рекордные показатели — более чем в полтора раза к 2023 году. Это из хорошего. Из плохого — весь 2025 год и то, в каком состоянии рынок в него заходит. Если кратко — первой сдует всю пену, ярчайшим представителями которой являются электромобили.

Во-первых, внезапно выяснилось, что «могучий рост», «новое направление» и прочие-прочие громогласные заявления о переходе, смешно сказать, потребителя на «зеленые» ТС, ограничились даже на растущем рынке одним процентом. Погрешностью, давайте уж называть вещи своими именами. Во-вторых, география этой самой погрешности — исключительно город Москва, где, как известно, могут себе позволить игрушки любого калибра.

Даже в Питере продажи «электричек» — штучные, не влияющие ни на какие графики. В итоге имеем: только Первопрестольная и превалирующий параллельный импорт. Большой привет отечественным производителям электромобилей, которые так и не смогли толком сесть за этот стол.

Фото globallookpress.com

Впрочем, давайте уж начистоту, и Москва-то покупает это «чудо техники» лишь по одной причине — государственные дотации, бесплатная парковка и местами бесплатная зарядка. В такой арифметике место электромобилю еще находится, но как только снимут «бонусы» — пройдет и любовь.

Уже сейчас бесплатный проезд по «платникам» — звучит странно, но знатокам проспекта Багратиона и Одинцовской объездной понятно — доступен только для электромобилей, сделанных в России. Отменят бесплатную парковку — отменят и электромобили, о которых забудут примерно на следующий день по причине полной несовместимости ни с российским климатом, ни с российскими дорожными инфраструктурами, ни с российскими расстояниями.

В остальном мире сторонники идеи электрификации уже сдались и сегодня больше говорят о гибридах, но в России, по словам г-на Калицева, этот вид транспорта так осознан и не был: отечественные потребители не понимают причину переплаты. У полностью электрических авто — бесплатная парковка, помним же, что ареал их обитания — Москва со стоянкой местами по 480 рублей в час, а у «гибрида»?

Добавка к дальности хода? Заправлюсь лишний раз. Экология? Скажите это КамАЗу с арбузами, который выбрасывает в воздух черный столб дыма. Нет госдотаций, нет и причин для первичной переплаты, которая никогда не перекроется. Это финал.