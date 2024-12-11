Электромобили победили ДВС. Но пока только в «зеленых» мечтах

Из последних сенсаций в автомобильной области стоит отметить трудолюбивую перепечатку средствами массовой информации одного и того же сообщения, в котором утверждается, что нефть — все. А виноват во всем Китай, резко пересадивший значительную часть из миллиарда своих дееспособных граждан на электромобили. Портал «АвтоВзгляд», обуреваемый сомнениями по поводу возможности столь драматичного развития ситуации, решил-таки докопаться до первоисточника этой ажитации.

Что удивительно, закоперщиком информационного психоза на этот раз выступило обычно спокойное и рассудительное агентство. Дословно оно сообщило следующее: «Китайцы стремительно пересаживаются на электромобили. По ряду прогнозов, это обернется потрясением для мирового рынка углеводородов».

И далее: «Скорость перехода на электромобили ошеломила производителей нефти и инвесторов. Ни один рынок не способен заменить китайский спрос, — указывается в Статистическом обзоре мировой энергетики, подготовленном экспертами института World Energy». Вот так — не больше и не меньше. Электромобили доблестно побеждают углеводороды.

КИРДЫК НЕФТЯНКЕ?

Раз уж коллеги решили зачерпнуть из бездонного источника мудрости, на самом деле именуемого Energy Institute, последуем их примеру и обратимся к тому же самому «Статистическому обзору мировой энергетики» за 2024 год. Статистика скучна? Согласен. Но все-таки постарайтесь осилить выдержки из сего документа. Получите нереальное удовольствие. Цитируем дословно:

Фото globallookpress.com

— В 2023 году мировая добыча нефти достигла рекордного уровня — чуть более 96 млн баррелей в сутки. США остались крупнейшим производителем, демонстрирующим рост объема производства более чем на 8%. Напротив, производство в РФ сократилось более чем на 1%, поскольку в течение всего года действовали международные санкции. Южная и Центральная Америка продолжает быстро расти после пандемии ковида, и в 2023 году там были зафиксированы самые высокие темпы роста (11%) среди всех регионов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Китае производство выросло на 2%, что составляет около 57% от общего производства региона... Потребление нефти впервые превысило 100 млн баррелей в сутки. Потребление бензина, дизельного топлива и керосина (авиационного) вернулось к уровню 2019 года или превысило его...

Речь вроде как должна была идти о том, что посредством наращивания производства электромобилей добыче нефти и торговле ею обязан был наступить кирдык. Я сам далеко не фанат экономической статистики, но продираясь сквозь сухие цифры и факты, что-то не нашел ничего из области «гипс снимают, клиент уезжает». Скорее, наоборот — полный оптимизм у нефтяников.

А КАК ЖЕ ОБВАЛ?

Это касательно прошлого. Но, может быть, грандиозный обвал нефтяной отрасли, долженствующий стать наглядной демонстрацией силы электрокаров, ожидает нас в будущем? Признавая, что любые прогнозы — вещь лукавая, все-таки процитируем несколько высказываний авторитетных ясновидцев.

Фото globallookpress.com

Агентство Reuters со ссылкой на экспертов сообщает, что импорт Китаем сырой нефти может к 2025 году достигнуть своего пика, или же расти затем незначительно.

Общий спрос на нефть, включая нафту и сжиженный нефтяной газ, достигнет пика к 2030 году. А как же обвал?

Лондонская Energy Aspects, занимающаяся анализом энергетических рынков, полагает, что импорт сырой нефти в Китай может вырасти на 500 000 баррелей в сутки в период с 2024 по 2026 года, а информационное агентство S&P Commodity Insights ожидает пика поставок в страну самого страшного, практически запретного дизельного топлива аж в 2027 году.

А вообще говоря, даже если сбудется заветная мечта адептов «зеленой экономики», и электромобили заполонят дороги всего мира, то и это будет работать на благо проклятой нефтянки. Ибо электричество в розетку откуда-то надо доставлять. А ветряки, приливные станции и прочие солнечные панели такую электроораву обеспечить бесперебойными питанием априори не смогут.