Кроссовер Cadillac Optiq получил спортивную версию V

Компания Cadillac расширила линейку V-Series, представив высокопроизводительную версию электрокара Optiq. Новинка выделяется не только увеличенной мощностью, но и особыми техническими решениями, направленными на улучшение управляемости.

Как сообщает Automotive news, обновленный Optiq-V оснащается двухмоторной полноприводной системой, способной выдавать до 526 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента. Для максимальной отдачи существует специальный режим Velocity Max, который позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды.

Запас хода на одной зарядке 85-киловаттной батареи составляет 440 километров, а с помощью быстрой «подпитки» можно восполнить энергию на 110—115 километров всего за 10 минут.

Внешне Optiq-V отличается от базовой модели глянцевым черным сплиттером, пересмотренной решеткой радиатора и эксклюзивными шильдиками V. В салоне кроссовера можно обнаружить 33-дюймовый дисплей, панорамную крышу и премиальную аудиосистему AKG Studio с 19 динамиками. В список стандартного оборудования также входит автопилот Super Cruise и расширенный пакет электронных ассистентов.

За границей стоимость Optiq-V начинается от 68 795 долларов, в то время как базовая версия с 304-сильной установкой оценивается в 55 615 долларов.

Кстати говоря, Cadillac Optiq продается и на «сером» авторынке России. Приобрести электромобиль без пробега можно, заплатив около 5 миллионов рублей.