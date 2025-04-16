Автоподъем: как без ущерба для авто увеличить его колесную базу и клиренс

О практике применения проставок — специальных приспособлений, которые, в зависимости от предназначения, позволяют расширить колесную базу или увеличить клиренс машины, имеются разные мнения. Одни автолюбители всеми руками за такой тюнинг, другие — категорически против. Портал «АвтоВзгляд» поинтересовался у автоэксперта, кто же прав в этом споре

Эксперт рассказал, как безопасно сделать машину чуть выше и не только

Эти изделия обычно изготавливают из алюминия, специальной стали или высокопрочного пластика, рассказывает независимый автоэксперт Иван Груднов. Устанавливают проставки между деталями подвески или колесными дисками. Два самых популярных назначения — увеличение выноса колес и увеличения дорожного просвета.

Колесные проставки — обычно металлические — позволяют в первую очередь улучшить устойчивость автомобиля на дороге, расширив колесную базу, поясняет мастер. Также они могут придать машине более агрессивный и спортивный вид, помочь адаптировать нештатные диски, улучшить вентиляцию тормозов (увеличив зазор между колесом и тормозной системой). А если диски слишком сильно «утоплены», проставки помогают вывести колесо в правильное положение.

Проставки для увеличения клиренса (не путать с автобаферами) — это способ приподнять кузов машины, увеличить ее дорожный просвет, улучшить проходимость и придать дополнительную защиту днищу от механических повреждений. Эти «растишки», как шутит специалист, представляют собой жесткие пластины или втулки, которые устанавливаются чаще всего между кузовом и стойками амортизаторов (либо между рессорами или пружинами и кузовом или мостом, если речь идет про внедорожники и коммерческие машины).

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Они изготавливаются не только из металла (чаще — алюминия), но также бывают полиуретановыми, пластиковыми (боле дешевые, но менее надежные). Встречаются и резинометаллические, сочетающие упругость и прочность. Обычно проставки дают подъем от 10 до 50 мм, в зависимости от модели авто и типа подвески, уточняет Груднов. Аналогично — их колесные «собратья».

Проставки — это простой бюджетный способ поднять клиренс или расширить колесную базу, резюмирует эксперт. Впрочем, при частой езде по бездорожью стоит рассмотреть возможность комплексного тюнинга подвески. А для городской езды — это вполне подходящее решение. При этом собеседник портала «АвтоВзгляд» скептически отзывается о том, что проставки якобы негативно влияют на состояние ступичных подшипников и подвески.

Грамотный подбор этих изделий (надежный материал, учет рекомендаций по толщине и крепежу), правильная установка с учетом всех нюансов (включая возможное удлинение тормозных шлангов и тросов ABS, а после монтажа — сход-развал) и аккуратное вождение обеспечивают и достаточную безопасность, и нормальный износ узлов и механизмов. Тем более, если речь идет про изделия толщиной 10-20 мм.

Заметим: на многочисленных интернет-ресурсах, специализирующихся на автомобильной тематике, можно найти разные мнения относительно того, насколько серьезными недостатками в реальности обладают разные приспособления для расширения колесной базы и увеличения клиренса. «Достается» и проставкам. Короче говоря, прежде чем принять окончательное решение, стоит ли решать проблему с помощью этих приспособлений, лучше более тщательно изучить свою ситуацию, приняв во внимание особенности личного ТС и тщательно выбрав подходящее изделие.