С начала года подержанные электрокары в России стали доступнее на 16%

В начале летнего сезона средняя стоимость электромобилей с пробегом в нашей стране дошла до отметки 5,25 млн рублей. Такие цифры говорят о просадке на 16,1%, если проводить параллель с январем текущего года.

Об этом сообщают «Известия». Выяснилось, что «электрички» Volkswagen потеряли в цене 27%, их прайс остановился на отметке 3,83 млн рублей. В случае отечественного бренда Evolute цена откатилась на 14,4%, как у и премиальной китайской марки Hongqi. Только в первом случае идет о снижении планки до 2,5 млн «целковых», а во втором — до 6,6 млн.

Если брать срез самых популярных моделей, больше всего среди них подешевели премиальные китайские паркетники Nio. В частности, ES6 стал доступен за 5,89 млн рублей, обесценившись на 30,5%. У ES8 падение цены оказалось примерно таким же, стоимость съехала до 8,2 млн рублей.