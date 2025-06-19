Изгнание из электрорая: «зеленым» авто в России ничего не светит

Случилась тут в нашем отечестве стратегическая сессия Правительства РФ. И помимо всего прочего на ней было отмечено, что для укрепления технологического суверенитета важно расширять промышленные мощности по выпуску отечественного автотранспорта и в том числе — внимание! — работающего на альтернативных видах топлива. Портал «АвтоВзгляд» сомневается, что электромобили могут стать локомотивом развития экономики страны.

Ну, съели — вы, ненавидящие электрокары ретрограды? Вы, не желающие нюхать выхлопы газмобилей эстеты? Старший приказал! Им там, в правительстве, виднее — что стране нужно, а что нет.

— Гревочка, пути начальства неисповедимы, — сказал Веткин примирительно. — Учитесь властвовать собой.

Моей компетенции однозначно не хватит для понимания экономической ситуации в целом, но вот по частностям я все-таки высказаться осмелюсь. Тем более, что принятые на сессии решения успели обрасти кое-какой странной информацией.

НА НЕТ И СУДА НЕТ

Один весьма авторитетный телеграм-канал выдал следующее сообщение: «Доля электромобильного транспорта в России составит 35% к 2035 году. Такой прогноз был озвучен на стратегической сессии правительства, посвященной развитию автомобильной промышленности».

Фото портала «АвтоВзгляд»

Каюсь, дотошно перелопачивать все материалы упомянутой сессии мне было лень. Однако при беглом взгляде на них, ничего подобного я не нашел. Про стратегическое значение производства электротранспорта — да, было. Про обеспечение преимущества автомобилям на газомоторном топливе и электромобилям перед бензиновыми и дизельными машинами при проведении госзакупок — тоже было. А вот про 35% - нет. Пардон-муа, как говорят франкофилы.

В очередной раз вынужден констатировать тот простой факт, что насильственная электрификация автотранспорта не имеет ничего общего ни с экологией, ни с прогрессом. И Россия ей упорно сопротивляется. За 5 месяцев этого года в нашей стране продано 3460 новых электромобилей, что на 64% меньше, чем годом ранее. Авторынок в целом также не процветал, но его падение составило при этом «всего» 28,3%.

СНИЖЕНИЕ АППЕТИТОВ

Год от года энтузиазм единомышленников Греты Тунберг постепенно угасает. Так, в 2021 году агентство РИА «Новости» процитировало некоего Владислава Бутенко, руководителя глобального направления «Развитие городов» американской консалтинговой компании BCG (The Boston Consulting Group).

Фото портала «АвтоВзгляд»

Он предрекал нам будущее во вполне себе западной парадигме: «Если говорить о России, то она относится к группе стран, где ожидается постепенное снижение доли традиционных бензиновых и дизельных легковых автомобилей в продажах с примерно 97% сейчас до 55% к 2035 году. Доля же электрокаров в продажах новых автомобилей к этому времени должна достигнуть примерно 25%». Вот, даже яркий представитель западного мейнстрима не замахивался на 35% на пике электробесия.

С тех пор минуло каких-то два года, и секта свидетелей электромобилизации несколько поумерила свои аппетиты. В 2023 году бессменный председатель Московской городской думы, юрист и политолог Алексей Шапошников сообщил нижеследующее: «В соответствии с концепцией развития электротранспорта установлен целевой показатель в 15% от общей численности парка индивидуальных транспортных средств к 2035 году». Обратим внимание, что речь шла о столице, где экономическая целесообразность у значительной части населения стоит на втором месте после понтов. Значит, в целом по стране этот процент должен априори быть еще ниже.

Фото портала «АвтоВзгляд»

БЛАГОРОДНОЕ БЕЗУМИЕ

Переоценка перспектив «зеленого автомобилизма» произошла вопреки активному лоббированию этого вида транспорта на государственном уровне. Недаром вышеупомянутый менеджер BCG осторожно выражал свое недовольство: «В условиях беспрецедентных санкций необходим комплекс мер, направленных на стимулирование внутреннего спроса на отечественные электромобили».

— Ваши вдумчивые прогнозы ошибочны, милый Гревочка. Вы плохо читаете в сердцах.

Бороться с санкционным давлением посредством принуждения покупателей к приобретению электромобилей, предоставления льготного кредитования, налоговых льгот и субсидий — это, конечно, мысль интересная, отдающая неким благородным безумием. Однако отменить реальность невозможно даже отпетым энтузиастам.

И учитывая продемонстрированную выше тенденцию к осознанию истинного, весьма скромного места электромобилей на российском авторынке, достижение 35-процентной планки представляется нереальным, даже если такие прогнозы действительно делались на сессии правительства.