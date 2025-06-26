BYD пришлось сократить объемы производства машин и отказаться от расширения

Компания BYD — китайский лидер сегмента электромобилей — в последние месяцы замедлил темпы производства и расширения. На некоторых заводах сократили смены, а планы по запуску новых линий отложили до лучших времен.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией. Если конкретнее, то BYD отменила ночные смены, сократила выпуск машин как минимум на треть на нескольких заводах, а также приостановила расширение мощностей.

Компания, продавшая в 2024 году 4,27 млн автомобилей (преимущественно в Поднебесной), планировала увеличить объемы реализации до 5,5 млн в 2025-м. Но данные Китайской ассоциации автопроизводителей показывают, что стратегию, судя по всему пересмотрели: в апреле темпы сборки электромобилей нарастили на 13%, в мае — всего на 0,2% в годовом выражении.

Причины — переизбыток товарных запасов и несоответствие продаж целевым показателям. Стартовый прайс самой доступной модели BYD опустился до 55 800 юаней (около 600 000 рублей), что спровоцировало новую волну ценовой войны. По данным местных дилеров, складских запасов хватит на 3-4 месяца, и это самый высокий показатель среди всех марок в КНР.

На фоне усиления конкуренции китайские регуляторы ужесточили контроль над отраслью, а автопроизводители стали активнее выходить на зарубежные рынки. За первые пять месяцев 2025 года BYD реализовала 1,76 млн автомобилей, из которых 20% пришлось на экспорт.