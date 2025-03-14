Допрыгались, уберменши? BYD хочет принудить Европу к капитуляции

Крупнейший китайский автопроизводитель BYD готовится к массированной атаке на Евросоюз. Он не шутя собирается встряхнуть местную автомобильную промышленность и сплясать на ее дымящихся руинах. Портал «АвтоВзгляд» может и желал бы в глубине души такого триумфа шэньчжэньской компании, но есть у него по этому поводу некоторые сомнения.

BYD шествует гордо: в 2024 году продажи его автомобилей выросли на 41%, достигнув 4,3 млн штук, в их числе — 1,8 млн электромобилей. Откровенно доминируя в Китае, марка собирается перешагнуть границы родной страны и бросить вызов таким монстрам, как Toyota и Volkswagen, в гонке уже за мировое лидерство.

ПЕРЕЕВРОПЕИТЬ ЕВРОПЕЙЦЕВ

Алчные взгляды руководства компании обращены преимущественно на «цветущий сад» Борреля. BYD хочет покорить Европу и для этого готов «переевропеить» самих европейцев, буквально влезая в их шкуру и проникаясь их представлениями о прекрасном — я имею в виду, конечно же, автомобили. Китайцы уверены, что смогут справиться с этим делом куда лучше, чем немцы, французы или испанцы, не говоря уж о каких-то там итальянцах и великобританцах.

Победихом, победихом, посрамихом,

Пререкохом, пререкохом нечестивых!

Сложность европейского рынка — или, скорее, рынков — их совершенно не пугает. «Моделей потребления и систем налогообложения столько же, сколько стран. Это означает, что нам придется убеждать клиентов в каждой стране», — рассуждает на тему этнического разнообразия вице-президент BYD Стелла Ли в интервью Le Journal de l'Automobile.

Фото globallookpress.com

Во исполнение заветной мечты компания уже открывает завод в Венгрии — производство там планировалось начать к 2026 году, но сроки были скорректированы и запуск перенесен на вторую половину 2025-го. Второй завод начнет работать в Турции в 2026-м году, а в случае необходимости китайцы готовы соорудить и третье предприятие в «цветущем саду».

Мощность каждого завода составляет 150 000 автомобилей в год, причем выпускаться там будут электромобили EV и PHEV. «Мы терпеливы и строим на долгосрочную перспективу», — продолжает пугать европейцев суровая Стелла Ли. В общем, BYD рвется в бой. Но как гласит русская мудрость, где тонко, там и рвется.

ГРАНАТЫ У НИХ НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ

Стратегия, где тараном избраны именно электромобили, только частично является ответом на введение ЕС в июле умопомрачительных тарифов на ввоз этого типа продукции, выпущенного в Китае. «Политики слишком остро реагируют на приход китайских производителей», — улыбается г-жа Ли. — Это именно то, что испытывали японские производители в 1970-ых и 80-ых годах, а после них и корейцы. Сегодня никто не ставит под сомнение их присутствие в Европе. Мы хотим добиться того же, пустив корни в Европе и став местной компанией".

Именно в заключительной фразе кроется более глубокая причина, подвигшая BYD избрать именно такой путь покорения рынков ЕС. Китайцы, при всей своей кажущейся хитрости, в принципе ребята незамысловатые. Они действительно верят, что европейцы помешаны на электроигрушках, и готовы сыграть на слабости белокожих аборигенов.

Фото globallookpress.com

Тем более, что именно в этом сегменте авторынка у них на руках серьезные козыри — как в ценовом, так и в ресурсном плане — у них есть ценовое конкурентное преимущество против европейских автопроизводителей в 20-30%, так как китайцы имеют более низкую себестоимость производства и собственное производство аккумуляторных батарей.

Но в своей диспозиции BYD не учитывает, что страсть к электрокарам во многом наигранная, накачанная подобно воздушному шару массированной пропагандистской кампанией и колоссальными финансовыми вливаниями. Без них вся электроэкзальтация имеет нехилый шанс сдуться.

И второй момент, весьма опасный для китайцев, решивших вдруг наперекор собственному историческому опыту отправиться в завоевательный поход. Как предполагает эксперт Максим Полозков, консультирующий Университет Санкт-Галлена (HSG) по автомобильной тематике, «настоящая глобальная экспансия BYD не только в ЕС, но и в мире, начнется только в 2027 году, а 2025 и 2026 годы станут переходными».

Понятно, что впереди у Поднебесной — вечность, но как бы время не упустить. Политика ЕС, как и политика всего Запада последние годы меняется резко и непредсказуемо. Те преимущества, которыми сейчас располагает BYD, завтра могут перестать быть таковыми.

Как знать? дни наши сочтены не нами;

Цвел юноша вечор, а нынче умер,

И вот его четыре старика

Несут на сгорбленных плечах в могилу.

Старушка Европа пока еще не так плоха и способна на многое, если ею будут управлять политики, а не гинекологи, прыгуньи на батуте и барменши из ночных клубов.