Kia зарегистрировала в России товарные знаки для моделей EV7 и EV9

Регистрация была оформлена в июне 2025 года, хотя заявки подавались еще осенью 2024-го. Согласно документам, правообладателем остается головная компания Kia Corporation. Новые товарные знаки позволяют южнокорейскому бренду не только выпускать электрокары, но и продавать в России коммерческий транспорт, включая грузовики и автобусы, а также запчасти для них.

Официально корейцы все еще не возобновили деятельность в нашей стране

Как сообщают РИА Новости, компания Kia, ранее прекративший официальные продажи в России, зарегистрировал в Роспатенте два новых товарных знака — Kia EV7 и Kia EV9, предназначенные для электромобилей.

Ранее, согласно южнокорейским источникам, Kia включила Россию в свою среднесрочную стратегию до 2030 года. В планах компании — глобальные продажи на уровне 4,19 млн автомобилей, из которых 50 тысяч могут прийтись на отечественный рынок.

Можно подумать, что регистрация новых товарных знаков свидетельствует о подготовке Kia к возобновлению деятельности в нашей стране. Но нет — иногда автопроизводители подают заявки просто так, чтобы на всякий случай защитить свои права. Так что свежие патенты ничего, по сути, не значат.