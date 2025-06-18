Возвращение Kia: появились новые подробности, сроки и даже цены

История с возвращением на российский авторынок корейских автомобильных брендов Hyundai и Kia день за днем обрастают новыми подробностями: десятки зарегистрированных товарных знаков, кулуарные слухи и последующее судорожное отрицание, поиск специалистов в российские офисы марок. Но тайное всегда становится явным, особенно, когда известно более чем одному. А тут, судя по всему, секретам внимал целый зал весьма ангажированных гостей. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Минорные заявления отечественных чиновников, что, как по команде, высказались на тему камбэка западных автобрендов, резко подытожил первый вице-премьер Денис Мантуров: иностранные компании сначала должны добиться/поспособствовать снятию санкций, а потом уже обсуждать возможность возвращения на российский рынок. Жестко?

Изначально не было сомнений, что comeback обойдется дорого, а последние три года увеличили эту цену: в частности, есть веские основания полагать, что отныне у нас примут «китайскую модель». То есть исключительно совместные предприятия с российскими компаниями и обязательная передача технологий. Отпугнет, скажете, драгоценнейших автопроизводителей? Конечно, нет! И очередные новости из стана Kia- лишь тому подтверждение!

Телеграм-канал эксперта Олега Мосеева публикует инсайд о состоявшейся совсем недавно встрече сотрудников российского представительства Kia c дилерами на тему возвращения продукции бренда на российский рынок. Конкретнее — к 2026 году выйти, а к 2029-му достигнуть результата в 100 000 проданных ТС.

Фото globallookpress.com

Честно говоря, появись официальные автомобили любимого в России корейского бренда завтра, искомую «сотню» раскупили бы до конца года, невзирая на высокие ставки по кредитам и депозитам. Истосковался народ по знакомым и понятным машинам, готов за них голосовать рублем. Однако ценообразование при возвращении может поразить даже самых отчаянных фанатов.

На ранних порах планируется торговать исключительно произведенными в Китае и Казахстане автомобилями, которые, что вполне логично, соберут в себе «радости» утилизационных сборов и прочих акцизов, а от прежней щедрости имени СПИК не останется и следа. Например, кроха Picanto обойдется в 1 500 000 рублей, чтобы «Искре» одной было не скучно, а Kia K4, преемник Cerato, ожидается по цене от 2,8 миллиона рублей, но, скорее всего, 3 000 000. Дальше — больше: Seltos — 3,5 млн, Sportage — 5 млн, Sorento — 6,9 млн. Был еще разговор о флагманском седане K8, но его стоимость уже никто не услышал — слишком громко обсуждали цену «Соренто», видимо.

Указанные выше прайсы «не бьются» ни с параллельным импортом, ни с текущим ценообразованием на отечественном рынке вообще, ни с возможностями российских покупателей. У дилеров, которых планируется открыть 120 штук, просто никто не будет эти машины покупать.

Впрочем, корейские бренды, как поклонники американской дипломатии, всегда заходят с грандиозных требований, но позже, когда убеждаются в необоснованности своих завышенных запросов, легко идут на торг. Тот же KGM, корейский и уже вышедший на российский рынок бренд, тоже начинал с необузданных фантазий, но быстро пришел в себя и уже заметно приблизился к цифрам, которые россиян заинтересуют. Аналогично поступят и «старшие братья»: Hyundai и Kia.