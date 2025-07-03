Hyundai анонсировал премьеру нового компактного кроссовера

По данным Autocar, новинка станет электрической версией модели Bayon, но с полностью переработанной платформой. Ее габариты будут компактнее, чем у Kona, но больше, чем у Inster, что позволит занять промежуточную нишу в линейке бренда.
По этой причине, вероятно, Hyundai, использует ту же «тележку», что и Kia для будущей модели EV2. Последняя пока существует только в виде концепта, но ее серийная версия появится в продаже уже в следующем году.
Технические характеристики кроссовера пока не раскрываются, однако предполагается, что он получит электродвигатель мощностью приблизительно 200 л.с. и аккумулятор емкостью до 80 кВт⋅ч. Ориентировочная цена в Европе составит 30 тысяч евро.