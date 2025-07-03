Hyundai анонсировал премьеру нового компактного кроссовера

Компания Hyundai в ближайшие месяцы представит новый электромобиль. Как стало известно, его презентация состоится в рамках Мюнхенского автосалона, который откроется 9 сентября. Ожидается, что новинка займет нишу между компактным Inster и более крупной моделью Kona Electric.

По данным Autocar, новинка станет электрической версией модели Bayon, но с полностью переработанной платформой. Ее габариты будут компактнее, чем у Kona, но больше, чем у Inster, что позволит занять промежуточную нишу в линейке бренда.

По этой причине, вероятно, Hyundai, использует ту же «тележку», что и Kia для будущей модели EV2. Последняя пока существует только в виде концепта, но ее серийная версия появится в продаже уже в следующем году.

Технические характеристики кроссовера пока не раскрываются, однако предполагается, что он получит электродвигатель мощностью приблизительно 200 л.с. и аккумулятор емкостью до 80 кВт⋅ч. Ориентировочная цена в Европе составит 30 тысяч евро.