Эксперты объяснили резкий рост популярности параллельного автоимпорта из Кореи

Чудовищный провал в продажах новых автомобилей последних месяцев связан не только с жадностью продавцов, отсутствием доступного автокредитования и посредственным товаром на полках, но и с возможностью, вполне уже урегулированной и понятной, привезти машину из-за рубежа, существенно сэкономив на утилизационном сборе. И в первые ряды стран-поставщиков подержанных транспортных средств внезапно вырывается Южная Корея. На чем строится популярность авто с пробегом из Кореи, объясняет портал «АвтоВзгляд».

Очевидные и не очень причины возросшего спроса на корейские авто с пробегом

Под протяжный стон автодилеров, ежемесячно подсчитывающих убытки и проценты снижения спроса, растет количество привезенных из-за границы бэушных «тачек»: порт Владивосток работает, как паровой котел, переваривая тысячи ввезенных иномарок. Добротный JDM, который заметно выше качеством, чем все японское творчество на экспорт, отныне соседствует с еще несколькими, ранее не столь популярными точками вывоза.

Да, Япония еще правит баллом, но ее позиции уже пошатнули продавцы подержанных ТС из Кореи: тут и руль с нужной стороны, и модели известные, и остаточная стоимость при последующей продаже — заметно выше. Одним словом, уже немало поводов задуматься. Однако есть и дополнительные «плюсы» этого направления.

Фото: globallookpress.com

Андрей Кочнев, руководитель отдела автопарка ГК Альфа-Лизинг, подтвердил порталу «АвтоВзгляд» фундаментальные сильные стороны автомобилей из Страны утренней свежести и добавил несколько не столь очевидных:

— Ввоз машин из Кореи в марте этого года вырос более чем на 60%. Ключевые факторы: лояльность тамошних властей, возможность покупки качественных автомобилей по приемлемым ценам с льготным утильсбором. Важную роль играет возобновление продаж в РФ бывшего SsangYong под названием KGM — единственной пока у нас корейской марки с официальными поставками. Доля параллельного импорта превысила 25% по итогам 2024 года...

С учетом вышесказанного, стоит принять за данность: возвращение остальных корейских брендов, Hyundai и Kia, лишь укрепит тренд. А наработка маршрута, появление стабильных и крупных поставщиков, имена которых выступят гарантией для сомневающихся, возведет приобретение подержанных машин из Кореи и той же Японии на новый уровень, способный конкурировать с официальными и массовыми поставками.

Причина — проста и тривиальна: соотношение количество машины и ее цены является основным аргументом для покупки в России. А «китай» по текущим ценам в это уравнение никак не встраивается.