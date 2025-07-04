Polestar и Volvo представят новые электромобили на общей платформе

Polestar анонсировал выход компактного электрокроссовера Polestar 7, который появится на рынке в 2028 году. Одновременно с этим Volvo готовит собственную модель следующего поколения, которая выйдет немногим раньше — не позднее 2027 года. Оба автомобиля будут выпускаться на совместном предприятии.

Портал Carscoops сообщил, что новый завод Volvo в Словакии станет производственной базой для двух брендов, которые будут использовать общую платформу SPA3. Эта «тележка», изначально разработанная компанией Volvo, подразумевает аккумуляторы нового поколения и усовершенствованные электродвигатели.

Инвестиции в проект оцениваются в 1,4 млрд долларов, а годовая мощность предприятия в городе Кошице составит до 250 тысяч машин. Строительство завода на текущий момент продолжается, а старт его работы намечен на ближайшие годы. Проект позволит обоим брендам оптимизировать затраты и ускорить выход новых электромобилей. Polestar 7 и EX60 станут первыми моделями, выпущенными на этой площадке.

Компактный кроссовер Polestar 7, несмотря на общую основу с автомобилями Volvo, обещает сохранить фирменный характер. В компании подчеркивают, что SUV получит узнаваемый дизайн и хорошую динамику. Тизерное изображение машины демонстрирует массивную световую панель и выраженные колесные арки.

Volvo, в свою очередь, представит на той же базе EX60 — среднеразмерный кроссовер. Его особенностью станет инновационная система безопасности с адаптивными ремнями, учитывающими габариты пассажира.