Стоп, машина: мода на электромобили сошла как прошлогодний снег

Парламент Франции отказался утвердить перенос с 2040 на 2035 год запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Таким образом, национальное законодательное собрание пошло против генеральной линии Еврокомиссии, требующей от автомобильных отраслей подведомственных стран застрелиться именно к 2035-ому. Почему портал «АвтоВзгляд» не удивлен?

Конечно, французские депутаты ни словом, ни жестом не возразили против основной идеи глобалистов о том, что углеродные выбросы от легковых машин нужно свести к нулю — на это ни у кого смелости пока не хватает. Свой демарш они провели под соусом защиты семей с низкими доходами, которым электромобили очевидно не по карману.

Но приближение срока тотального перехода на электротягу заставляет законодателей зябко поеживаться. Они — не идиоты, и прекрасно понимают, что почетную миссию отвечать за реализацию лозунгов, невыполнимых в принципе, лучше переложить на плечи следующего поколения политиков.

КРУТОЕ ЭЛЕКТРОПИКЕ

В 2023 году Совет ЕС, как известно, постановил сократить углеродные выбросы от легковушек на 100% к 2035 году. Фактически это означает полный запрет продаж автомобилей с ДВС — как легковых, так и грузовых. Крупные автопроизводители, которым однозначно не удастся выполнить идиотские требования евробюрократов, будут вынуждены платить колоссальные штрафы. Покрыть убытки за счет продаж электрокаров не получится — популярность «экологичного» транспорта на Западе вошла в крутое пике.

Фото globallookpress.com

Французы в своих робких попытках соскочить с темы не одиноки. Дональд Трамп планирует отменить все субсидии на электрокары, а Олаф Шольц уже их отменил. Новую тенденцию не преминул отметить и ответственный секретарь комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.

Выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме, он заявил во всеуслышание: «Ясно, что буму на электромобили на Западе приходит конец: из-за отсутствия спроса ведущие производители вынуждены продавать себе в убыток».

Конечно, он — нефтяник, ему по должности положено демонстрировать скептицизм в адрес не сырьевых источников энергии. Однако мнение Сечина в той или иной степени разделяют многие автопроизводители, причем даже те, что по началу решили пробежаться впереди «зеленого» паровоза.

КРАХ ЗАВЫШЕННЫХ ОЖИДАНИЙ

Когда в 2021 году правительства 30 государств с какого-то бодуна дали торжественное обещание отказаться от новых бензиновых и дизельных авто, свою «экологичность» поспешили подтвердить мировые автоконцерны. В первых рядах оказались Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo. Результат столь поспешного следования глобальному мейнстриму оказался для них весьма печальным.

Фото globallookpress.com

В итоге Volvo остановила финансирование электрического проекта Polestar и передала его в ведение холдинга Geely. С момента выхода подразделения на IPO в 2022 году акции успели растерять больше 85% своей цены. Неожиданно прозрев, руководство VW заявило, что повсеместный переход на электромобили оказался слишком поспешным, а посему следует отложить планы по IPO подразделения PowerCo, которое занимается выпуском аккумуляторов.

Renault также решила не выводить на биржу Ampere — подразделение, занимающееся производством «электричек». В компании отметили, что нынешние условия проведения IPO неприемлемы для марки и ее акционеров. Ford отметил снижение покупательского интереса к электрокарам и сократил вдвое планы по выпуску электропикапов F-150 Lightning, переориентировав персонал на сборку не слишком экологичных бензиновых Ranger и Bronco.

На тему завышенных ожиданий от электромобилей высказался глава корпорации Toyota Акио Тойода. Он без обиняков сообщил, что зацикливание на моделяx без ДВС ошибочно, что электрокары не смогут занять значительную долю мирового авторынка, что его прогноз по этому поводу — не более 30% в общем объеме продаж.

Ну и окончательно развеяла «зеленый» миф прокатная компания Hertz Global Holdings. Она исключает из своего автопарка в США порядка 20 000 электрокаров, в том числе Tesla, и отменяет закупку Polestar. Вместо них Hertz обзаведется автомобилями с традиционными двигателями, поскольку те требуют меньше расходов на обслуживание.

Фото globallookpress.com

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ НЕ СДЕЛАЛИ ВОЗДУХ ЧИЩЕ

С упорством, достойным лучшего применения, за электромобили держится, пожалуй, одна только Норвегия. Уже в нынешнем году ей может выпасть сомнительная честь стать первой (заметим — и последней) страной в мире, где автомобили с двигателем внутреннего сгорания исчезнут из продажи, сообщает Bloomberg.

Благодарить за это сторонники электромобилизации должны норвежское правительство, которое вовсю стимулирует покупку электрокаров. С их владельцев не берут налога на добавленную стоимость, им разрешен проезд по выделенным полосам, они не платят за парковку, за использование паромов или платных дорог. На транспортные средства с ДВС, напротив, введены высокие регистрационные сборы.

Малонаселенная страна с 5,5 млн жителей может позволить себе поважничать. Только не надо забывать, что все затраты тащит на себе ее бюджет, 20% доходов которого дает нефтегазовая отрасль.

Впрочем, даже норвежские эксперты, в число которых входит главный инженер Осло по качеству воздуха Тобиас Вольф, признают, что электрификация дорожного транспорта не оказалась идеальным решением для городов, и воздух в них не стал намного чище.