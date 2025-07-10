Автомобиль Rimac Nevera R оглушительно побил все рекорды скорости

Электрический гиперкар поставил новые скоростные стандарты, оставив далеко позади ближайших конкурентов. На испытательном полигоне в Германии он завершил цикл разгона с 0 до 400 км/ч и полной остановки за 25,79 секунды.

Портал Hotсars сообщил о том, что, как подтвердили данные независимых замеров компании Dewesoft на тестовом треке в Папенбурге, Германии, Nevera R превзошел предыдущие рекорд, поставленный моделью Koenigsegg Regera на две секунды в разгоне 0-400-0 км/ч.

При этом хорватский электрокар продемонстрировал абсолютное превосходство и в других номинациях. Категории, в которых гиперкар стал победителем, включают: разгон до 60 миль/ч (96 км/ч), который занял у него 1,66 секунды (против 1,74 у предыдущего рекордсмена), до 200 км/ч — за 3,95 секунды (вместо 4,42), а до 300 км/ч — всего 7,89 секунды против 9,22.

Особого внимания заслуживает новый рекорд максимальной скорости для электромобилей — 431,45 км/ч, а также впечатляющее преимущество в 4,14 секунды перед бензиновой версией Nevera в комплексном тесте 0-400-0 км/ч.

Эти достижения стали возможны благодаря масштабной кастомизации электрокара: фиксированное заднее крыло и увеличенный диффузор повысили прижимную силу на 15% при снижении сопротивления на 10%, а новые шины Michelin Cup 2 добавили 5% к сцеплению с дорогой.

Помимо этого, инженеры Rimac реализовали уникальную систему распределения крутящего момента, которая 100 раз за секунду корректирует мощность на каждом из колес. Эта технология, в сочетании с переработанным аэродинамическим обвесом, позволяет удерживать контроль над машиной даже на самых высоких скоростях.