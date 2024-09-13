Самые дорогие авто по-прежнему продаются в России: цены реально сумасшедшие

Много уже сказано на тему дороговизны автомобиля в России, его возвращении в графу «роскошь» и полного отсутствия действительно доступных, народных машин на рынке. Ну не считать же таковой LADAGranta за миллион рублей? Но у медали есть и обратная сторона: говорят, богатые тоже плачут, ведь от прежней россыпи предложений для очень обеспеченных не осталось и следа, сплошной «китай». Но так ли это на самом деле, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Как было верно подмечено одним из старожилов цеха отечественной автожурналистики, россияне — люди не бедные, а прибедняющиеся. Иного толкования и не подобрать, наблюдая за толпами желающих приобрести LADA Vesta за 2,3 миллиона рублей и среднестатистический китайский кроссовер, далекий от совершенства, но стоящий более трех миллионов.

Денежки есть, получается? Безусловно, найдутся и те, кто сокрушенно взмахнет руками и в изможденной гримасе помянет нищету: такие всегда и во все времена, увы, находятся. Как и те, кто в любые годы не готов отказываться от своих привычек, чего бы, вернее — сколько бы они не стоили. И для тех, и для других должен быть свой товар — таков закон рынка.

А рынок-то у нас уже, считайте, сформировался: звездопад новых китайских имен стих, вышли на мощности родные автозаводы, крадутся обратно представители «старых фамилий». Параллельный импорт, опять же, никуда не исчезал, как и поставки самой разносортной вторички: от посредственности среднего класса до тяжелого люкса. Кстати, о нем, о люксе: в России, несмотря ни на какие запреты, продолжают продаваться и, что немаловажно, покупаться, самые роскошные автомобили со всего мира.

Фото netcarshow.com

Например, за 550 000 000 рублей, да-да, пол миллиарда, в Москве продают гиперкар Pagani Utopia с шестилитровым 864-сильным мотором и пробегом в 100 км. Год выпуска — 2024. Санкции, видимо, сдали перед лицом такой наглости.

Следом в списке самых дорогих продающихся машин — в гаражах и особняках на условной «Рублевке» стоят и дороже — Bugatti Chiron 2021 года за 420 000 000: на ней успели проехать полторы тысячи километров, обкатав двигатель мощностью 1500 л.с.

Чтобы осознание приходило легче, добавим «изюма»: согласно налоговому калькулятору, один только транспортный налог обойдется в 225 000 рублей. Кстати, «Чиронов» в России продается три штуки. Есть ли их столько в продаже, скажем, во всей Европе — большой вопрос.

Далее — Mercedes-Benz Maybach S-klasse 680, в комплектации «покажите же это объявление лично канцлеру Шольцу», за 225 000 000 рублей и очередная Pagani с ласкающим слух наименованием модели Huayra 2024 года выпуска, санкционка, за 225 000 000. «Пагани», видимо, в какой-то бедной комплектации, стартовой — всего 850 л.с. За ней расположился, жалобно прижавшись к стене подземного паркинга, Rolls-Royce Phantom в кузове кабриолет и комплектации Zenith, выпущенный ограниченным тиражом в 50 экземпляров. Кстати, пробег — всего один километр, а автор объявления заверяет, что он такой в мире один.