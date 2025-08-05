Mercedes-Benz опубликовал первое изображение электрического кроссовера GLC

Кроссовер Mercedes-Benz GLC должен дебютировать в виде «электрички» в сентябре 2025 года. Согласно заявлению производителей, с этой модели начнется эра новой стилистики марки.

Главным визуальным новшеством батарейного GLC считается переосмысленная радиаторная решетка. Традиционная версия признана одной из самых знаковых узнаваемых деталей, но теперь автопроизводители из Штутгарта решились на дизайнерскую революцию.

Судя по опубликованному тизеру, новая более габаритная панель, которая заменит привычную радиаторную решетку, призвана подчеркнуть «зеленый» характер автомобиля. В центре сохранится лучевая звезда, но окантовка станет массивнее, число ламелей сократится до трех. Базовые варианты обзаведутся контурной подсветкой, а старшие получат пиксельную. В итоге почти 950 диодов будут показывать анимированный рисунки.

Помимо радиаторной решетки, можно разглядеть часть переднего бампера и основной оптики. Добавим, что в салоне установят усовершенствованный гиперэкран Hyperscreen, новая операционная система MB. OS заявлена как «супермозг» автомобиля.