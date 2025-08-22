Jeep официально презентовала Cherokee шестого поколения

Дебют свежей генерации Jeep Cherokee прошел в США. Кроссовер получил абсолютно новый дизайн снаружи и внутри, стал габаритнее и вместительнее. В движение SUV приводит гибридная силовая установка. Минимальная цена в пересчете на рубли — 3,13 млн.

«Шестой» Cherokee получил пару электромоторов с общей отдачей 213 л.с. и тягой 312 Нм. Ансамбль дополняет бензиновой наддувный ДВС объемом 1,6 л. На разгон до «сотни» кроссоверу требуется около восьми секунд. В смешанном цикле расходуется 6,3 л на сотню километров пробега. Емкость аккумулятора составляет 1,08 кВт⋅ч, поэтому движение только за счет электротяги вряд ли возможно. Предусмотрен только полный привод, умеющий адаптироваться к снегу, грязи и песку.

Размеры нового Jeep Cherokee — 4778х2123х1715 мм, колесная база — 2870 мм. Дорожный просвет немного больше 200 м, угол въезда — 19,6, съезда — 29,4. Ожидается, что внедорожное исполнение Trailhawk сможет похвастать чем-то большим. Багажник вмещает от 952 до 1934 л.

Оформление салона во многом повторяет родственный Wagoneer S. От него унаследованы угловатый руль и концепция отказа от большинства физических кнопок, но отдельный пуль управления климат-контролем сохранен. Потенциальный автовладелец может рассчитывать на два экрана с диагональю 10,25 и 12,3 дюйма. На отделку в основном пойдут материалы из вторсырья.

Остается сказать, что продажи Jeep Cherokee шестого поколения откроют до начала 2026 года. Россиянам новинка, судя по всему, будет доступа только по схеме параллельного импорта.