Это война: американцы перекраивают мировой автопром

Дональд «Санкционер» Трамп решил ввести пошлины в 25% для всех импортеров автомобилей на американский рынок. Первыми под удар попали ближайшие партнеры США из Южной Кореи и Японии, а европейцы были просто отутюжены. В мире «малой волатильности», где повышение цен на 5% грозит обвалом спроса, единовременный рост на 25% приведет не просто к рецессии, а к глубинному кризису. А нам-то что, спросите? Нас тоже заденет. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Несомненно, недавнее выступление Трампа, в рамках которого американский президент ввел пошлины практически для всех импортеров, войдет в историю: мировой рынок тряхнуло так, что индексы по всему свету мановением ока стали красными. Все показатели — строго вниз. За одни сутки американский фондовый рынок потерял 2,85 трлн долларов.

Чтобы было понятнее: 2 850 000 000 000 USD. По предварительной оценке нашего Минфина, объем расходов российского бюджета за 2024 год составил 40,2 трлн рублей, что в пересчете на доллары по курсу Центробанка составляет 476, 5 млрд долларов. В шесть раз меньше, чем потерял американский рынок только за вчера.

Индексы, всякие там «Доу Джонсы», это во многом ожидания инвесторов. И ожидания эти крайне пессимистичны. Почему? Простой пример: каждый привезенный в США автомобиль будет теперь стоить на 25% дороже. Вчера стоил 20 000 долларов, а сегодня — 25 000. Любимый Iphone, собранный в Китае, получил к цене +100%, следовательно, если его сегодняшняя цена в магазине около 1000 «баксов», завтра будет две тысячи.

Количество покупателей пропорционально сокращается, роняя продажи примерно в подвал, снижается объем выпуска и параллельно растет цена на единицу готовой продукции. Глупо думать, что производителям позволят поднять ценники только в США, они вынуждены будут их индексировать по всему миру. И «тариф Трампа» приложится к общему росту цен на каждый пластиковый таз. А не только на автомобиль.

Фото globallookpress.com

Этот демарш, по другому не назвать, обвалит производство по всему миру. Автомобиль — штука сложносочиненная, состоящая из сотен и тысяч различных элементов, производящихся по всему свету. Не может, даже гипотетически, быть локализации в 100%: это, увы, теоретически невозможно.

Даже советские автомобили оснащались, например, чешской или французской оптикой, венгерскими дворниками, югославскими бамперами и красились импортными красками. О какой локализации можно говорить сегодня, когда мир без малого 40 лет жил в глобальной кооперации?

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель Президента РФ по экономическому и инвестиционному сотрудничеству, стал первым, кто встретился с американцами после введения «тарифов», иначе и не назовешь, на поставку товаров на самый привлекательный в мире рынок — американский. И, что удивительно, России в этом списке нет.

А после нескольких встреч Дмитриев и вовсе сказал, что американские компании, некоторые из которых и вовсе продолжают работу в России, готовы, внимание, занять ниши, оставленные европейцами. Ничего не понятно, но очень интересно. И немного страшно, если честно. Ладно, очень страшно, если уж быть до конца откровенным.