Гиперкар BYD Yangwang U9 назвали самым быстрым электромобилем планеты

На тестовом полигоне в Папенбурге свежая модификация BYD Yangwang U9 сумела разогнаться до 472,41 км/ч. По словам производителей, такое достижение делает их детище быстрейшей «электричкой» в мире.

Как сообщает CarNewsChina, автомобиль-рекордсмен получит на рынке приписку Track Edition. Ожидается, что общая мощность силовой установки, состоящей из четверки электромоторов, должна превысить 3000 л.с. Разумеется, шасси подготовлено к заездам по гоночным трекам.

Однако выдающийся результат был зафиксирован у прототипа, а не серийной модели, и тут вылезают нюансы. Номинально чемпионская модификация не может считаться самой быстрой батарейной машиной планеты, поскольку с 2016 года такой титул принадлежит прототипу электрокара, созданному в США умельцами из университета Огайо. Тогда «американец» ускорился до 549,4 км/ч. Но он не станет полноценной моделью в отличие от U9 Track Edition.

Кстати, китайская «девятка» успела стать самой быстрой машиной Поднебесной еще в ноябре 2024 года.