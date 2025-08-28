Suzuki поставила на конвейер свой первый электрокар e Vitara

Новая батарейная Vitara предназначена для рынка более сотни стран на планете. В том числе кроссовер будут экспортировать в Японию из индийского штата Гуджарат. Производство новинки налажено на заводе Maruti Suzuki.

Электрическая пятиместная «Витара» стала воплощением концепции «Эмоционального универсального крейсера». Дизайн представляет собой микс инноваций и мощи. Силовая установка должна обеспечивать и остроту управления, и маневренность, а полный привод AllGrip-e — не только проходимость, но и высокую динамику.

В основе первого электрического кросовера «Сузуки» лежит архитектура Heartect-е, созданная специально для автомобилей такого типа. Габариты — 4275х1800х1635 мм при расстоянии между осями 2700 мм. Минимальный дорожный просвет составляет 180 мм.

В продажу поступят модификации с передним и полным приводом. Мощность 2WD-версий доходит до 144 и 174 л.с. при крутящем моменте 189 Нм. Общая отдача при системе 4х4 — 183 л.с., где 65 сил приходится на заднюю ось, а тяга увеличивается до трех сотен «ньютонов». Прилагаются батареи емкостью 49 и 61 кВт*ч.