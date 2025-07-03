Муки выбора: Трамп заставляет Toyota, да и весь японский автопром вернуться в РФ

Ключевым рынком для японского автопрома долгие годы был и по сей день остается американский: именно продажи в США дают азиатским автопроизводителям львиную долю прибыли. Вернее, поставляли, потому что рыжий берсерк, взобравшийся на трон в хрустальном доме на холме, решил «приложить руку» ко всем правилам, на которых еще совсем недавно основывался мир. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Переживающий далеко не лучшие времена — привет, Nissan, надеюсь, еще дышишь — японский автопром, который давно уже проиграл корейцам и уже всесторонне уступил китайцам, ни за какие коврижки по своей воле не ушел бы из России: огромное уважение к настоящим автомобилям из Страны восходящего солнца порождало столь же огромные прибыли.

Однако политика есть политика: несмотря на непопадание абсолютного большинства автомобилей под санкционную гребенку «дороже 50 000 долларов», все, как один, продажи свернули. Против партии в демократической Японии не попрешь, какой бы «Тойотой» ты ни был.

В сложившейся парадигме краеугольными камнями играют три рынка: Китай, Юго-Восточная Азия и, конечно, США, откуда тек основной поток твердой валюты. Рассмотрим каждый. Наш новый восточный партнер, судя по недавнему шанхайскому автосалону, активно пересаживается на собственные автомобили, целиком и полностью свои, а «пришлые» бренды отодвигаются все дальше и дальше. Если сторонний зритель, прибывший в КНР на пару дней, эту перемену заметил, то и от опытных маркетологов она никак не ускользнет.

Фото: globallookpress.com

Далее — ЮВА, где Вьетнам, Таиланд и прочие Мьянмы. И там, знаете ли, тоже заметен начавшийся перекос в пользу китайского автопрома: все наши «Хавалы», «Чери» и MG не только представлены в полном объеме, но и начинают уже подминать под себя «полянку», некогда занятую сплошь японцами. Иными словами, не так все однозначно, как было даже пару лет назад. Будоражит ли это японцев? Еще как! Для того же «Митсу» эти просторы были фундаментальным источником продаж.

Остается у нас (вернее — у них) только США, где, во-первых, многих уже не ждут — Mitsubishi в режиме «спасибо, что живой», как и Nissan, а Suzuki — и вовсе практически не представленные в автомобильном сегменте. Да, у Honda, Toyota и Subaru — все блестяще, но Дональд I Рыжий вкатил японцам 25% пошлины, что мигом скажется на продажах.

Даже с учетом производимых в самой Америке машин, весь импорт подорожает на четверть, читай, просядет на четверть, ведь считать в Штатах умеют. И выбор там — не чета нашему. В итоге имеем цугцванг: либо назваться груздем и полезть в кузов, что японцы умеют и любят исполнять, несмотря на все американские обиды, либо попробовать выкарабкаться.

А для последнего остро необходим рынок, на котором, во-первых, накопленный отложенный спрос, динамитом взрывающий продажи, а во-вторых, подготовленная почва, не требующая годов инвестиций в продвижение. Сможете без раздумий назвать подходящий?