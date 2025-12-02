«Англичанка гадит»: британские власти закрывают эру электромобилей

Давно не читали о счастливом будущем электромобилей и скорейшем закате ДВС? Добро пожаловать в Старый Свет, где вот-вот будет введена, не поверите, не очередная льгота, а самый настоящий налог на «электрички»! Причем такой, что вынудит их владельцев запереть свои электрокары в гаражах и надеяться, что найдется в стране третьего или четвертого мира тот глупец, что согласится забрать его за деньги. Даже если сверху придется доплатить. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Эпоха электромобильности оказалась яркой, но короткой. Вот, казалось бы, свершилась технологическая революция, повержен богомерзкий, источающий звук и выхлоп ДВС, наступило будущее сплошь беззвучное да душистое, а тут и «сказочке конец». Сворачивание этого направления автомобильной промышленности, в котором уже замечен и некогда флагман отрасли — Китай, постепенно растекается по всему земному шару.

А те несчастные, что волей судьбы и своей доверчивости оказались обладателями «зелени», отныне не просто лишаются различных льгот, которыми их в этот порочный круг заманили, а еще и обкладываются новыми поборами. Яркий пример — страна, надо которой когда-то не заходило Солнце: Великобритания.

Для начала, в качестве разминки, бритты решили отменить льготу на въезд электромобилей в Лондон: электромобилисты уже скоро начнут за это удовольствие платить, а в 2027-м году и вовсе сравняются в тарифе с обычными машинами. Решил сэкономить и поступил финансово грамотно, но что-то пошло не так. Ошибся, но где? Обидно вышло, но вой с баскервильских болот вскоре зазвучал на новой даже для себя тональности: с апреля 2028-го года владельцы «электричек» начнут платить налог за каждую милю(!) пробега.

Фото: Martyn Wheatley/globallookpress.com

Тариф составит 3 пенса, что соизмеримо примерно с 3 рублями. Мотивация, не поверите — недополученная с продажи горючего прибыль. Недовзял бюджет с нефти, возьмет с «новой нефти». Избиение тех несчастных, что доверились «глянцевым» рассказам и первичным посылам о перспективах электромобильности, продолжится, понятное дело, во всем мире и дальше, но переплюнуть английских чиновников, уверен, выйдет далеко не у всех. Это серьезный задел на абсолютный успех!

Ответ британских автомобилистов, кстати, повеселит россиян: они, чопорные и надменные, угрожают «вмешательством в одометры», чтобы избежать уплаты налога. Неужели в «цветущем саду» есть беспринципные, способные открутить пробег? Какой ужас, стыд и срам! Да кто же в подобное мог еще в прошлом году поверить, снимая с ушей забористые и полные витийств россказни об экологии и экономии? Воистину, Оруэлл писал антиутопию, а написал руководство к пользованию.

Честно говоря, такого «хэппи энда» электромобилей не ожидал никто: их история (вернее, ее часть из XXI века) однажды встанет в один ряд с российским ООО «МММ». Правда, с высокой долей вероятности, на несколько ступеней выше. «Леня Голубков и Ко» — все же исключительно нашенская афера, а в этот раз провернутая махинация имеет общемировой масштаб. Количество доверившихся и отдавших собственные деньги на новую «панаму» — куда больше. Достойно страниц учебников, одним словом!