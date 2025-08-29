Бесплодные протесты: автопроизводители Европы против электромобилей

Цели Европейского Союза по стопроцентному сокращению выбросов CO2 легковыми автомобилями к 2035 году в сегодняшних условиях нереальны. Такое заявление сделали в среду функционеры Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) и Европейской ассоциации поставщиков автокомпонентов (CLEPA). Портал «АвтоВзгляд» считает, что к такому «ассоциативному» единодушию стоит отнестись серьезно.

Европейские автоконцерны, несмотря на колоссальное пропагандистское и лоббистское давление, никак не могут смириться с тем, что им навязывают электричество в качестве единственного «правильного» источника энергии и заставляют их полностью переориентировать производство, не считаясь с затратами.

СЕРВИЛЬНЫЕ БУНТАРИ

В свете столь мощного демарша председатель Еврокомиссии, гинеколог-неудачница Урсула фон дер Ляйен, собралась 12 сентября встретиться с руководителями автомобильной промышленности и обсудить с ними перспективы на будущее отрасли, которая столкнулась с тройной угрозой — растущей конкуренцией со стороны китайских электромобилей, введенными Президентом США пошлинами и снижением прибыли.

Нет, промышленники ни в коем случае публично не подвергают сомнению правильность выбранного «зеленого» пути — иначе можно и должность потерять в свете нынешнего расцвета демократии в ЕС. Они покорно подтверждают свою приверженность идее достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году, но при этом просят войти в их положение.

Фото: globallookpress.com

Ведь тамошние автостроители столкнулись с полной зависимостью от азиатских партнеров по аккумуляторам, с недоразвитой зарядной инфраструктурой и высокими производственными затратами при ощутимых колебаниях спроса. Учитывая эти негативные факторы, они смиренно просят отмены жестких рамок, установленных евробюрократами.

А рамки эти, напомню, требуют сокращения к 2030 году выбросов CO2 на 55% относительно 2021-го для легковых автомобилей и на 50% для грузовиков, ну и на 100% к 2035 году. «Достижение целевых показателей по выбросам... в современном мире просто невозможно», — заявили они и уверили, что тут никакие правовые ограничения и штрафы не помогут.

Конечно — продолжили сервильные бунтари — электромобили займут лидирующие позиции в мировом автопарке (от себя добавлю — может быть, когда-нибудь, но это неточно). Однако весьма недальновидно при этом зацикливаться исключительно на них, отвергая подключаемые гибриды и высокоэффективные машины с ДВС, обладающие увеличенным запасом хода.

И тут стоит напомнить, что в марте Еврокомиссия уже согласилась предоставить автопроизводителям дополнительное время для достижения целевых показателей по сокращению выбросов CO2, первоначально назначенных на 2025 год. Более того, правоцентристская парламентская фракция, к которой принадлежит фон дер Ляйен, также призвала ЕС снять планируемый на 2035 год полный запрет двигателей внутреннего сгорания.

БЕРИ НОШУ ПО СЕБЕ

Если кто-то вдруг подумал, что европейские промышленники и чиновники решили взяться за ум — это напрасно. Конечно, страх попасть в неловкое положение у них присутствует. Ведь одно дело давать нереализуемые обещания на далекое будущее, а другое — отвечать за них в свете стремительно приближающихся дедлайнов.

Фото: globallookpress.com

Однако пока никого еще не припекло, и вовлеченные в процесс развала автопрома персонажи надеются как-то выкрутиться без особых потерь, а может быть даже и с неким прибытком. Вот только реалии не столь радужны, как им рисуется.

Несмотря на тотальное засилье экологической повестки и фактический запрет альтернативных мнений, Европа если и «зеленеет», то очень неспешно. В настоящий момент доля новых электромобилей в ЕС составляет около 15% от общего объема, а для грузовиков она еще ниже — всего 9%.

Тут еще китайцы налетели на европейские автомобильные нивы аки саранча. Агентство «Автостат» по поводу европейских потуг отметило: «Зависимость от нормативных стимулов сохраняется: отмена или сворачивание поддержки может вновь обнажить слабость спроса.

Давление на маржинальность также будет усиливаться — особенно в борьбе с китайскими производителями, готовыми жертвовать прибылью ради доли. Кроме того, остается нерешенной проблема устойчивой рентабельности в условиях перенасыщения доступного сегмента и высоких издержек на производство в Европе".